Базис для реконструкции

Возможно, сейчас мы наблюдаем создание фундамента для новой схемы транзита власти: анонсированы масштабные социальные реформы, распущено слабое правительство. Ждать большего? Да! У нас есть сильный аргумент в пользу того, что грядут большие перемены – власть готовила их больше года.

Изменения, о которых президент объявил в послании Федеральному собранию, – только начало больших перемен. Причём масштаб того, что должно случиться, может превысить то, что уже анонсировано. Доказательства – приготовления, которые были сделаны в 2019 году, и которые поначалу не все заметили. Но недаром говорят, что большое видится на расстоянии. В 2017 и 2018 годах стиль руководства Владимира Путина нередко сравнивали с брежневским застоем, настолько мало было изменений в политической жизни страны. Ветер перемен, подувший в 2019 году, многие восприняли как имитацию движения вперёд. Но на самом деле кадровые перестановки и активность на международной арене являлись лишь подготовкой к созданию базиса, призванного защитить страну от нестабильности в период реальных реформ. Задача была одна – снизить риски расшатывающей общество политической возни для строительства нового политического и конституционного строя. Сегодня стоит переосмыслить эти изменения, и начать, наверное, следует со смены поста Юрием Чайкой, случившейся в 2020 году. Назначение нового генпрокурора было последней перестановкой среди тех, что снижают конкуренцию внутри прежней системы и открывают дорогу к новой конструкции власти. Именно этой логикой объясняются перестановки в правительстве и назначение премьер-министром Михаила Мишустина. В новой команде нашли себе место многие достойные люди, включая бывшего видного депутата Госдумы Леонида Левина, который стал заместителем руководителя аппарата правительства.

Персоналии

Михаил Мишустин

Теперь смысл большинства кадровых перестановок 2019 года складывается в единую картину. Так, профессионалы своего дела получили преимущество перед демагогами и персонами с большими политическими амбициями. Руководители, создававшие пустую возню на местах, были смещены, чтобы в стране не появилось новых центров напряжённости. Именно такой логикой можно объяснить увольнение губернатора Иркутской области Сергея Левченко, которого сменил бывший замглавы МЧС Игорь Кобзев, а также отставку главы Еврейской автономной области Александра Левинталя, уступившего пост бывшему сенатору Ростиславу Гольдштейну.

На фоне укрепления вертикали в регионах происходило снижение рисков в силовых ведомствах: в начале ноября 2019 года Владимир Путин уволил 10 генералов СК, МВД и МЧС. За пару недель до этого президент назначил нового руководителя ФСИН, которым стал Александр Калашников. На фоне всего этого люди непосвящённые обратили мало внимания на досрочное продление полномочий председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. Незаметный с медийной точки зрения, но сильный профессионал, обеспечивающий стабильность власти и прогнозируемость решений по наиболее значимым делам, получил согласие на продолжение работы. При этом многие комментаторы отметили готовность руководителя судейского корпуса к реформам. Мы помним инициативы Лебедева по гуманизации законодательства, в том числе вывод некоторых деяний из-под уголовной ответственности в пользу административного наказания.

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Не все заметили, что переназначение, которое можно по закону было провести в феврале 2020-го, президент провёл почти на полгода раньше. Пустые баталии в судебном корпусе, сомнительные и непредсказуемые фигуры на таком высоком посту – это явно не то, чего ждёт руководитель страны, когда предстоит решать стратегические задачи. Отталкиваться вперёд всегда проще от надёжной опоры. Укрепление вертикали в регионах тем временем продолжалось. 8 сентября 2019 года Александр Беглов, который без малого год исполнял обязанности губернатора Петербурга, победил на выборах со значительным отрывом от соперников. Вслед за этой победой Москва смогла наконец выдохнуть после серии шумных скандалов вокруг предыдущего главы Петербурга Георгия Полтавченко, самый громкий из которых был связан с «албинскими бакланами» и деньгами, похищенными при строительстве стадиона. В целом в 2019 году по России прокатилась целая волна отставок и досрочных выборов глав регионов: Челябинская, Оренбургская и Мурманская области, республики Алтай и Калмыкия. Политологи в один голос отмечали тенденцию на омоложение губернаторского корпуса.

Но если смотреть дальше, то начало этих перестановок можно увидеть ещё в 2018 году. В конце того года была анонсирована пенсионная реформа, а увеличение трудового стажа, необходимого для выхода на пенсию, стало действовать с 1 января 2019-го. Дмитрий Медведев тогда отмолчался, создав почву для слухов о его «русской болезни». Президенту пришлось несколько раз комментировать непопулярное решение, в том числе во время «прямой линии», тогда как глава правительства будто бы исчез. Возможно, что неготовность принять на себя удар ради, как кажется власти, стабильности пенсионного фонда и определила судьбу теперь уже бывшего премьер-министра.

Вячеслав Лебедев

В сентябре 2018 года мэром Москвы был переизбран Сергей Собянин. При нём руководству страны вряд ли стоит ждать каких-то крупных проблем в столице. На бытовом уровне они уж точно не появятся. Все предыдущие годы Собянин, зарекомендовавший себя не только как крепкий хозяйственник, но и как современный руководитель, стабильно справлялся со всеми задачами в городе.

31 января 2018 года Валерий Зорькин вновь был переизбран на шестилетний срок председателем Конституционного суда Российской Федерации. Именно он в октябре того же года допустил необходимость изменения Основного закона страны. Фальстарт? Скорее то была проверка готовности общественного мнения к таким значительным переменам.

«В российской Конституции есть недостатки, которые вполне исправимы путём точечных изменений», – заявил он. А уже в декабре 2018 года Зорькин предотвратил, возможно, единственный опасный территориальный конфликт в нашей стране. Конституционный суд России утвердил границу Ингушетии и Чечни, поставив юридическую точку в затянувшемся противостоянии двух темпераментных южных народов.

Оценивая перемены в российской власти, нельзя не отметить стабильную работу двух больших политических фигур – Сергея Кириенко и Вячеслава Володина. В 2019 году они оба обеспечивали высокорезультативную работу в рамках своих задач. Кириенко со стороны администрации президента продвигал в регионы губернаторов-технократов, а Володин стабилизировал работу «взбесившегося принтера» Госдумы. Результаты этих процессов стали визитными карточками этих двух «серых кардиналов» российской политики.

Обстановка на международной арене

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Усилия, направленные на поддержание стабильности, заметны были в 2018–2019 годах и во внешней политике России. Так, Москва терпела бесперспективное болото переговоров в Минске, лишь бы прекратить стрельбу в ДНР и ЛНР. Одновременно с этим наши военные закрепили свои достижения в Сирии, остановившись на достигнутом.

В прошлом году было неясно, почему мы, имея более выигрышные позиции, никак не решим проблему с туркоманами и американскими наёмниками. Но теперь понятно, что компромиссные решения позволили зацементировать достигнутые результаты на приемлемом уровне, освободив Россию от явных обвинений в агрессивности и снизив риск гибели наших солдат в период политических перестроений.

Величественная тишина

Итак, на контрасте с периодом тишины прежних лет путинской «стабильности» активность 2019 года некоторым казалась симулякром – показным рвением ради самой деятельности, но не ради выстраивания политики. Сейчас же стало понятно, что именно такой подход обеспечил подготовку базиса для того, чтобы убрать лишние точки напряжения.

С расстояния можно заметить характерный рост активности Следственного комитета и прокуратуры против крупных фигур. Магомедовы, Ананьевы, Абызов – все они выглядели слишком грязными на фоне других бизнесменов и чиновников. Бывшие полковники Захарченко и Черкалин стали примером вопиющей вседозволенности, с которой в стане силовиков считаться впредь не будут. Сбив пену, вероятно, и в этих важных секторах власть пыталась добиться большей стабильности.