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Баженов победил на праймериз «Единой России» в своем округе в Москве

31 мая 2021, 15:25  •  88 • Политика
Лидер общественного экологического движения журналист Тимофей Баженов победил на предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» на выборы депутатов Госдумы по Бабушкинскому одномандатному округу Москвы.
Согласно опубликованным на сайте партии результатам предварительного голосования, Баженов набрал 31,3 тыс. голосов и занял первое место.
Накануне предварительное голосование «Единой России» завершилось по всей стране. Списки кандидатов, которые будут представлять политсилу на выборах в Госдуму, утвердят 19 июня.
По словам председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, предварительное голосование, которое провела партия, стало самым масштабным за всю историю праймериз организации, в нем приняли участие более 11 млн человек.
Как отмечают в пресс-службе ЕР, в настоящее время в политсиле наблюдается значительное обновление. В праймериз участвуют волонтеры, врачи и другие новые представители.
В рамках праймериз партии обеспечиваются абсолютная прозрачность и легитимность избирательного процесса, сообщает пресс-служба. Организуется строгий контроль механизма голосования, а в случае фиксации нарушений происходит аннулирование результатов на каждом отдельном участке.
О своем намерении баллотироваться в Государственную думу Баженов заявил 27 апреля. По его словам, за время работы общественного экологического движения, лидером которого он является, он хорошо изучил все актуальные проблемы северо-востока и востока столицы.
Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. В то же время будут организованы региональные и муниципальные выборы.
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