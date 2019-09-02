«База для разрушения СНВ-III»: в США изучают вопрос о целесообразности модернизации ядерных сил

В исследовательской службе конгресса США выпустили доклад, посвящённый российскому ядерному вооружению и якобы создаваемой им угрозе для Вашингтона и его союзников. В документе, с которым ознакомился RT, также ставится вопрос о целесообразности модернизации ядерных сил Соединённых Штатов для сдерживания России. По мнению аналитиков, американская ядерная доктрина 2018 года утратила свою актуальность, поскольку у Вашингтона до сих пор нет ответа на новейшие российские разработки в сфере гиперзвука. В связи с этим США готовят аргументацию для разрушения договора СНВ-III.

Исследовательская служба конгресса США опубликовала доклад, в котором оцениваются программы модернизации ядерного оружия (ЯО) и соответствующая доктрина России. Кроме того, в документе, с текстом которого ознакомился RT, ставится вопрос о целесообразности развития Соединёнными Штатами новых возможностей по сдерживанию РФ в этой сфере.

Авторы отмечают, что за последние годы американский парламент провёл несколько слушаний, в ходе которых конгрессмены проанализировали информацию и выразили обеспокоенность темпами развития и направлением российских проектов по обновлению ЯО, а также вызовами, которые якобы «Россия создаёт для Соединённых Штатов и их союзников».

В связи с этим в докладе конгрессу рекомендуется при обсуждении структуры стратегических ядерных сил (СЯС) США и планов по их модернизации вернуться к дискуссии о том, не подстегнёт ли это гонку вооружений, ещё раз проанализировав доктрину России и её возможности по расширению своих СЯС.

«Конгресс может вернуться к дебатам о том, нужны ли программы модернизации для поддержания американского потенциала ядерного сдерживания, или же такие программы могут дать импульс гонке вооружений с Россией», — указывается в докладе.

Напомним, 2 февраля 2018 года Пентагон опубликовал новый Обзор ядерного потенциала (Nuclear Posture Review) — документ, который определяет основные принципы функционирования СЯС Соединённых Штатов. Положения обновлённой доктрины во многом отличались от предыдущей версии, которая была принята в 2010 году администрацией Барака Обамы.

Так, в обзоре 2018 года подчёркивается, что Вашингтон прежде не сталкивался с такими ядерными угрозами, как сейчас. В списке подобных угроз для США находятся Россия, Китай, Северная Корея и Иран, тогда как в документе 2010 года говорилось о взаимозависимости и необходимости диалога с Москвой и Пекином, несмотря на наличие политических разногласий между странами.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с RT отметил, что в то время, когда принималась обновлённая ядерная доктрина, Соединённые Штаты ещё не знали о существовании новейших российских комплексов. Таким образом, по мнению эксперта, программа 2018 года потеряла свою актуальность.

«После того как появились наши комплексы, они показали, что эта модернизация (ядерных сил. — RT) не приведёт к существенному изменению баланса в пользу Соединённых Штатов Америки. Но так как её реализация, в том числе финансовая, уже началась, то нужно какое-то обоснование, чтобы прекратить существование программы и выработать новую», — объяснил Леонков.

Испытание баллистической ракеты «Сармат»

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

«Создают аргументационную базу»

Специалисты исследовательской службы конгресса США полагают, что после холодной войны Россия якобы перестала следовать советскому принципу отказа от применения ЯО первой и несколько раз пересматривала свою ядерную доктрину из-за опасений по поводу обстановки в плане безопасности и возможностей своих обычных вооружённых сил.

«В сочетании с военными учениями и публичными заявлениями российских официальных лиц эта складывающаяся доктрина, как представляется, указывает на то, что Россия стала больше полагаться на ядерное оружие и может угрожать его применением во время региональных конфликтов», — говорится в тексте документа.

Военный эксперт Алексей Леонков не согласился с такими выводами исследовательской службы конгресса, указав на соответствующие положения Военной доктрины РФ.

«Наша Военная доктрина является открытым документом, в котором чётко изложено, что применение ядерного оружия у нас возможно только в формате ответно-встречного удара... Россия никому не угрожает, никого не шантажирует, она говорит, что мы принимаем адекватные меры, симметричные зеркальные ответы для того, чтобы наш суверенитет оставался неприкосновенным», — убеждён Леонков.

Стоит отметить, что Владимир Путин ранее объяснял, при каких условиях Россия может применить ядерное оружие: это необходимость нанести ответный удар или угроза существованию государства.

«Существует две причины, которые могут заставить нас применить ядерное оружие: нападение на нас с применением ядерного оружия или нападение на РФ с использованием обычного оружия в случае, если существует угроза существованию российского государства», — отметил президент РФ.

Президен РФ Владимир Путин

kremlin.ru

В связи с этим политолог Александр Асафов считает, что заявления Вашингтона следует воспринимать как попытку построить аргументационную базу для отказа от договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, срок которого истекает в январе 2021 года.

«После выхода американцев из ДРСМД и, очевидно, подготовки к развалу СНВ-III они создают аргументационно-доказательную базу, чтобы обвинить Москву в разрушении соглашений, удерживающих мировую безопасность. Голословное обвинение в том, что Россия рассматривает возможность применения ядерного оружия первой, и прочий набор упрёков, которые скорее применимы к Соединённым Штатам, а вовсе не к РФ, — это и есть процесс подготовки политизированной аргументации, которой впоследствии будут пользоваться политики, обвиняя русских в том, что совершают сами», — отметил Асафов.

«Позиция для торга»

Исследовательская служба также предлагает конгрессменам рассмотреть вопрос о том, «сможет ли Россия расширить свои силы таким образом, чтобы это угрожало безопасности Соединённых Штатов, если США и РФ не продлят СНВ-III до 2026 года».

Кроме того, на повестке обсуждения в американском парламенте стоит необходимость «развития новых возможностей для сдерживания применения Москвой ядерного оружия», подчёркивается в докладе службы.

При этом в документе отмечается, что разрушение существующей системы международных соглашений приведёт к столь же очевидному окончанию эпохи ограничений на ядерное оружие.

«Распад Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года и возможное истечение срока действия в 2021 году договора СНВ-III, заключённого в 2010 году, возможно, будет означать прекращение взаимных ограничений и запрета на подобные вооружения», — утверждается в докладе.

При этом стоит напомнить, что ДРСМД прекратил своё существование именно по инициативе американской стороны.

Политолог Александр Асафов в беседе с RT предположил, что Вашингтон пытается запугать собственное население для большей весомости российской угрозы.

«Тем не менее эта позиция не какого-то отчаяния, не позиция негодования, это позиция для торга, для того чтобы с максимальным для себя бенефитом реализовать её в переговорах со своими геополитическими оппонентами и конкурентами — Россией и Китаем», — убеждён эксперт.