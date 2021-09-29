Байрактары уже бомбят Донбасс, генерал ВСУ это подтвердил

Несмотря на то, что на Донбассе действует режим прекращения огня, введенный 27 июля 2020 года, который Украина предложила ввести ещё с 1 апреля 2021 года, главнокомандующий Вооружёнными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный 25 сентября в субботнем интервью на «Радио Свобода» сказал, что нет никакого запрета стрелять в ответ. И когда ведущий переспросил, правда ли, что и украинским военным запретили отвечать на огонь вооруженных сил ЛДНР, Залужный ответил, что никакого запрета нет. Чем поставил в тупик многих политиков, которые услышали эти слова.Журналист Алексей Годзенко, взявший интервью, удовлетворенно прописал это в своем фейсбуке.По его словам, все действующие «байрактарские комплексы перешли со «складов» на аэродромы и уже участвуют в выполнении задач, в том числе боевых». То есть, жители Донбасса должны быть готовы к обстрелам мирных городов и взрывам на мирных улицах. Ранее в своём интервью главком ВСУ подтвердил, что все снайперы, все винтовки, все тепловизоры, все камеры ночного видения работают на переднем крае.«Я докладываю и отвечаю, что все контрснайперские группы, которые у нас есть, сейчас на переднем крае», – заявил Залужный.Впрочем, жители Донбасса уже регулярно видят беспилотники и без откровений генерала, об обстрелах «Антифашисту» рассказали жители Коминтерново. Украинская сторона обычно такие обвинения воспринимает как ложь.Теперь в украинских СМИ новость о готовности ВСУ открывать огонь несмотря на режим полного соблюдения режима тишины на Донбассе распространили как победоносную и радостную. Реакции украинских политиков на то, что режим полного соблюдения тишины на Донбассе Украина в любой момент может нарушить, не последовало.Впрочем, ранее, 18 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов уже говорил о том, что ситуация на Донбассе может обостриться.