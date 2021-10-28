Bayraktar в Донбассе: Берлин заявил о грубом нарушении, посол Украины выдвинул требование о Москве

В Германии призвали стороны конфликта в Донбассе к деэскалации, напомнив о грубом нарушении Минских соглашений после того, как ВСУ нанесли удар по Донбассу с помощью Bayraktar. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник реакцией Берлина остался недоволен и выдвинул ему встречное требование, касающееся Москвы.

"Украинская сторона категорически отвергает сегодняшнее предупреждение Министерства иностранных дел", - заявил в интервью Bild посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, выразив своё крайнее недовольство реакцией Берлина на использование ВСУ ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе.

Ранее, напомним, представитель Министерства иностранных дел Германии Андреа Зассе заметила, что Берлин в курсе использования украинскими силами беспилотника Bayraktar. Однако напомнила о том, что речь идёт о грубом нарушении Минских договорённостей, поскольку "все стороны используют беспилотники, которые, согласно Минскому соглашению, принадлежат только ОБСЕ". Поэтому немецкие власти призывают "все стороны" конфликта в Донбассе "к деэскалации".

Украинский дипломат заявил о "законном праве на самооборону", поскольку, мол, территория Незалежной "днём и ночью бомбардируется тяжёлым оружием, а мирные жители и солдаты гибнут". Однако как минимум слукавил, "забыв" упомянуть о том, что именно ВСУ ежедневно бьют из тяжёлого вооружения по территории ДНР и ЛНР, разрушая дома мирных жителей и инфраструктуру. И это зафиксировано в сводках ОБСЕ.

Мельник не постеснялся и даже выдвинул Берлину встречное требование, касающееся Москвы. По его мнению, "правительство Германии, вместо того чтобы выражать озабоченность по поводу драматической ситуации на оккупированных территориях, (должно) удвоить свои усилия в качестве посредника, чтобы созвать нормандский саммит в Берлине, как было согласовано, и поставить Москву на её место".

Напомним, согласно Минским договорённостям, о которых упомянули и в Германии и посол, запрещено использование "иностранных беспилотников" в 15 километрах от линии соприкосновения в Донбассе. Bayraktar, которым воспользовались для нанесения удара украинские военные, - беспилотник производства Турции.