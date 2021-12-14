Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Свои же..." Против России устроили бунт на весь мир
Не большой, не маленький - хороший. Загадочное заявление Путина стало цитатой не...
Украина становится "взрывоопасной": Русские дипломаты указали на угроз...
Бей Литву, чтоб Европа боялась: Китай растерзал прибалтийского карлика
Главная / Война

Байконуриада завершилась долгожданным конструктивом

14 декабря 2021, 13:45  •  107 • Война
Россия и Казахстан договорились о совместном использовании комплекса «Байтерек»
13 декабря в Нур-Султане межправительственная комиссия России и Казахстана подвела итоги эпических переговоров, касающихся судьбы космодрома «Байконур», города Байконур и совместного проекта космического ракетного комплекса (КРК) «Байтерек».
Российская делегация на переговорах Фото primeminister.kz
Возглавлявшие комиссию заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр и заместитель председателя правительства России Юрий Борисов остались довольны итогами переговоров, особо отметив «высокий уровень взаимодействия в ходе переговоров».
Казахстанская делегация на переговорах Фото primeminister.kz
Стороны окончательно определились с перечнем мероприятий и сроками реализации КРК, договорились о создании объектов социальной сферы и обслуживающей инфраструктуры города Байконур.
Отдельной позитивной темой стороны назвали согласование вопросов развития экологической безопасности новой площадки и проработку решения по выводу из аренды, списанию и утилизации неиспользуемых объектов комплекса «Байтерек».
По словам Юрия Борисова, «на очереди ратификация межправсоглашения о предоставлении и условиях использования земельного участка на территории республики Казахстан в качестве района падения отделяющихся частей ракет-носителей при пусках с космодрома Байконур, что расширит возможности использования ракет-носителей типа «Союз-5».
Напомним, КРК «Байтерек» — совместный российско-казахстанский проект по созданию новой пусковой площадки на базе космодрома Байконур. В 2018 году был подписан протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительством Казахстана и правительством России о создании на космодроме Байконур КРК «Байтерек» от 22 декабря 2004 года. Протокол определяет обязанности сторон по проекту, вывод из аренды и передачу казахстанской стороне объектов наземной космической инфраструктуры КРК «Зенит-М» для дальнейшей модернизации.
В данном проекте казахстанская сторона отвечает за создание наземной инфраструктуры КРК «Байтерек» путем модернизации имеющегося КРК «Зенит-М», а Россия разрабатывает перспективные ракеты-носителей среднего и полутяжелого классов «Союз-5» и «Союз-6», которые планирует запускать с этого комплекса. Главным разработчиком проекта признано ПАО «РКК «Энергия».
На сегодня эскизное проектирование КРК «Байтерек» завершено и начата реконструкция наземной космической инфраструктуры. Разработку проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы будет осуществлять казахстанская строительная компания Bazis Construction.
Запуски космических аппаратов с комплекса «Байтерек» будут проводиться по коммерческим программам и государственным заказам Казахстана и России. Первый запуск запланирован на 2023 год.
Необходимо сказать, что вопрос использования Россией Байконура систематически поднимался и поднимается казахскими нацпатами и «демократами» на содержании зарубежных фондов. Они, естественно, выступали категорически против российского присутствия с убогой аргументацией. Порою они договаривались до того, что, дескать, выгоднее сдавать в аренду космодром Украине, кстати, не имеющей ни одного собственного спутника.
Однако в августе текущего года срок аренды Байконура был продлен до 2050 года. Стоимость аренды – 115 млн. долл. в год. Потянула бы Украина?
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



107
Источник
Похожие новости
29 ноября 2021, 18:25
Мишустин лишил японцев надежд на получение наших островов
02 декабря 2021, 01:15
В США открыто призвали «разморозить» войну в Приднестровье
08 декабря 2021, 15:20
США – Россия. Баланс выравнивается
12 декабря 2021, 16:10
Британские солдаты-големы
08 декабря 2021, 01:55
Великая Финляндия и Зимняя война 1939 года
02 декабря 2021, 11:10
Генсек НАТО: войска альянса не будут воевать за Украину
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 декабря 2021, 00:20
Бей Литву, чтоб Европа боялась: Китай растерзал прибалтийского карлика
14 декабря 2021, 04:25
Русский на Су-27 заставил француза понервничать: Видео манёвра разлетелось по миру
14 декабря 2021, 06:10
"Похороним пол-Украины": Генерал СБУ поспорил с Зеленским о танках на Красн...
14 декабря 2021, 00:20
Польский посол доходчиво объяснил Украине, почему ей не место в ЕС
14 декабря 2021, 09:05
Лукашенко приготовил Украине сюрприз на десятки миллионов долларов
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 декабря 2021, 01:55
Три видео о призыве в армию, которые нельзя пропустить: "Я русский, и даже мне стало неловко"
11 декабря 2021, 07:30
Пронько: Россию лишили золота, и это ограбление. Кто виноват?
10 декабря 2021, 01:10
До войны считаные часы? Провокация в Донбассе и жесткое заявление Путина
07 декабря 2021, 18:20
Путин двумя словами оценил переговоры с Байденом
14 декабря 2021, 04:25
Русский на Су-27 заставил француза понервничать: Видео манёвра разлетелось по миру
07 декабря 2021, 22:25
Во время онлайн-саммита президентов Вашингтон послал в Киев сигнал по "войне" с Москвой
09 декабря 2021, 15:50
Выходки Киева утомили даже Генштаб: Из России прозвучало короткое предупреждение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.