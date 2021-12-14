Байконуриада завершилась долгожданным конструктивом

Россия и Казахстан договорились о совместном использовании комплекса «Байтерек»

13 декабря в Нур-Султане межправительственная комиссия России и Казахстана подвела итоги эпических переговоров, касающихся судьбы космодрома «Байконур», города Байконур и совместного проекта космического ракетного комплекса (КРК) «Байтерек».

Российская делегация на переговорах Фото primeminister.kz

Возглавлявшие комиссию заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр и заместитель председателя правительства России Юрий Борисов остались довольны итогами переговоров, особо отметив «высокий уровень взаимодействия в ходе переговоров».

Казахстанская делегация на переговорах Фото primeminister.kz

Стороны окончательно определились с перечнем мероприятий и сроками реализации КРК, договорились о создании объектов социальной сферы и обслуживающей инфраструктуры города Байконур.

Отдельной позитивной темой стороны назвали согласование вопросов развития экологической безопасности новой площадки и проработку решения по выводу из аренды, списанию и утилизации неиспользуемых объектов комплекса «Байтерек».

По словам Юрия Борисова, «на очереди ратификация межправсоглашения о предоставлении и условиях использования земельного участка на территории республики Казахстан в качестве района падения отделяющихся частей ракет-носителей при пусках с космодрома Байконур, что расширит возможности использования ракет-носителей типа «Союз-5».

Напомним, КРК «Байтерек» — совместный российско-казахстанский проект по созданию новой пусковой площадки на базе космодрома Байконур. В 2018 году был подписан протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительством Казахстана и правительством России о создании на космодроме Байконур КРК «Байтерек» от 22 декабря 2004 года. Протокол определяет обязанности сторон по проекту, вывод из аренды и передачу казахстанской стороне объектов наземной космической инфраструктуры КРК «Зенит-М» для дальнейшей модернизации.

В данном проекте казахстанская сторона отвечает за создание наземной инфраструктуры КРК «Байтерек» путем модернизации имеющегося КРК «Зенит-М», а Россия разрабатывает перспективные ракеты-носителей среднего и полутяжелого классов «Союз-5» и «Союз-6», которые планирует запускать с этого комплекса. Главным разработчиком проекта признано ПАО «РКК «Энергия».

На сегодня эскизное проектирование КРК «Байтерек» завершено и начата реконструкция наземной космической инфраструктуры. Разработку проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы будет осуществлять казахстанская строительная компания Bazis Construction.

Запуски космических аппаратов с комплекса «Байтерек» будут проводиться по коммерческим программам и государственным заказам Казахстана и России. Первый запуск запланирован на 2023 год.

Необходимо сказать, что вопрос использования Россией Байконура систематически поднимался и поднимается казахскими нацпатами и «демократами» на содержании зарубежных фондов. Они, естественно, выступали категорически против российского присутствия с убогой аргументацией. Порою они договаривались до того, что, дескать, выгоднее сдавать в аренду космодром Украине, кстати, не имеющей ни одного собственного спутника.

Однако в августе текущего года срок аренды Байконура был продлен до 2050 года. Стоимость аренды – 115 млн. долл. в год. Потянула бы Украина?