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Байка дня: Доктор Сосновский превратил выборы в Германии в русский анекдот

25 сентября 2021, 10:55  •  181 • Политика
Политолог рассказал анекдот о выборах в Германии с "русским" подтекстом. В ФРГ пройдут выборы в парламент, по итогам которых на смену Ангеле Меркель придёт новый канцлер.
Журналист Александр Сосновский накануне парламентских выборов в Германии рассказал политическую байку.
Журналисты однажды спросили у Бисмарка, за кого он будет голосовать в воскресенье - за красных или за зелёных? Канцлер, который как раз завтракал гречневой кашей с вологодским маслом, отложил ложку: "Это неважно. Главное, чтобы Ангела осталась". И хитро прищурил глаз...
- написал политолог в своём Telegram-канале.
В Германии 26 сентября состоятся парламентские выборы, по итогам которых бундестаг сформирует новое правительство. Будет избран новый канцлер ФРГ, который сменит уходящую Ангелу Меркель.
Как сообщал Царьград, накануне немецкий телеканал ARD по ошибке пустил в телеэфир "данные" экзитполов - опросов уже по итогам выборов.
Согласно этим "данным", у Социал-демократической партии Германии 22,7%. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов "набрал" 22,1%. "Отстают" Свободная демократическая партия с 13,2% и "Альтернатива для Германии" с 10%.

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