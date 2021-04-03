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Байдену задали неудобный вопрос после убийства ребёнка с беспилотника в Донбассе
03 апреля 2021, 17:35 • 307 • Политика
Украинские военные убили ребёнка при помощи беспилотника в Донбассе на следующий день после переговоров Байдена и Зеленского. "Так кто же настоящий убийца, мистер Байден?" - спрашивают в Сети.
После разговора президента Украины Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом украинские военные убили в Донбассе ребёнка при помощи беспилотника. Американскому лидеру задали неудобный вопрос.
По данным ДНР, 5-летний малыш погиб в результате атаки украинского беспилотного аппарата, который сбросил на него сверху самодельное взрывное устройство. Также в результате взрыва пострадала женщина.
- комментирует происшествие Telegram-канал "Голос Мордора".
- отмечает в Telegram журналистка Юлия Витязева.
Убийство ребёнка произошло буквально на следующий день после переговоров Зеленского и Байдена. В этой связи был поднят вопрос, кто из лидеров в действительности является убийцей.
- задаёт неудобный вопрос "Голос Мордора".
В отличие от фейкового отравления Алексея Навального и Скрипалей от действий ВСУ погиб настоящий ребёнок. И его кровь на руках Зеленского, как и кровь остальных жителей - тех, кто за время его президентства погиб от действий ВСУ в Донбассе. Зеленский - настоящий убийца, считают в Сети.
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