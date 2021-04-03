Байдену задали неудобный вопрос после убийства ребёнка с беспилотника в Донбассе

Украинские военные убили ребёнка при помощи беспилотника в Донбассе на следующий день после переговоров Байдена и Зеленского. "Так кто же настоящий убийца, мистер Байден?" - спрашивают в Сети.

После разговора президента Украины Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом украинские военные убили в Донбассе ребёнка при помощи беспилотника. Американскому лидеру задали неудобный вопрос.

По данным ДНР, 5-летний малыш погиб в результате атаки украинского беспилотного аппарата, который сбросил на него сверху самодельное взрывное устройство. Также в результате взрыва пострадала женщина.

Сброс взрывного устройства с беспилотника. Нелюдь, который управлял беспилотником, видел, кого убивает, и сделал это сознательно,

- комментирует происшествие Telegram-канал "Голос Мордора".

Они с первого дня знают, с кем воюют! Гореть им за это в аду!

- отмечает в Telegram журналистка Юлия Витязева.

Убийство ребёнка произошло буквально на следующий день после переговоров Зеленского и Байдена. В этой связи был поднят вопрос, кто из лидеров в действительности является убийцей.

Володимир Зеленский только что поговорил с Джо Байденом, и украинские вояки буквально сразу же убили ребёнка в Донецке. Так кто же настоящий убийца, мистер Байден?

- задаёт неудобный вопрос "Голос Мордора".

В отличие от фейкового отравления Алексея Навального и Скрипалей от действий ВСУ погиб настоящий ребёнок. И его кровь на руках Зеленского, как и кровь остальных жителей - тех, кто за время его президентства погиб от действий ВСУ в Донбассе. Зеленский - настоящий убийца, считают в Сети.