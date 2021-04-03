Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Десятки раненых, двадцать убитых. Украина в тупике
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
Генштаб ВСУ объявил о переходе к наступлению на Донбассе
Россия жёстко ответила на провокацию НАТО: В Норвегии устроили панику
Главная / Политика

Байдену задали неудобный вопрос после убийства ребёнка с беспилотника в Донбассе

03 апреля 2021, 17:35  •  307 • Политика
Украинские военные убили ребёнка при помощи беспилотника в Донбассе на следующий день после переговоров Байдена и Зеленского. "Так кто же настоящий убийца, мистер Байден?" - спрашивают в Сети.
После разговора президента Украины Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом украинские военные убили в Донбассе ребёнка при помощи беспилотника. Американскому лидеру задали неудобный вопрос.
По данным ДНР, 5-летний малыш погиб в результате атаки украинского беспилотного аппарата, который сбросил на него сверху самодельное взрывное устройство. Также в результате взрыва пострадала женщина.
Сброс взрывного устройства с беспилотника. Нелюдь, который управлял беспилотником, видел, кого убивает, и сделал это сознательно,
- комментирует происшествие Telegram-канал "Голос Мордора".
Они с первого дня знают, с кем воюют! Гореть им за это в аду!
- отмечает в Telegram журналистка Юлия Витязева.
Убийство ребёнка произошло буквально на следующий день после переговоров Зеленского и Байдена. В этой связи был поднят вопрос, кто из лидеров в действительности является убийцей.
Володимир Зеленский только что поговорил с Джо Байденом, и украинские вояки буквально сразу же убили ребёнка в Донецке. Так кто же настоящий убийца, мистер Байден?
- задаёт неудобный вопрос "Голос Мордора".
В отличие от фейкового отравления Алексея Навального и Скрипалей от действий ВСУ погиб настоящий ребёнок. И его кровь на руках Зеленского, как и кровь остальных жителей - тех, кто за время его президентства погиб от действий ВСУ в Донбассе. Зеленский - настоящий убийца, считают в Сети.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



307
Источник
Похожие новости
03 апреля 2021, 04:45
"Не хватило фирменного "бе-бе-бе-бе": Люди отметили "байдень" сотнями мемов о США и Украине
03 апреля 2021, 01:05
"Началась разведка боем": Безсонов спрогнозировал план атаки ВСУ на Донбасс
03 апреля 2021, 08:25
Кравчука пристыдили после хамства о "холуях": "Ведь это украинский президент… "
03 апреля 2021, 10:15
"Обозвать Путина" или "подержать Зеленского"? Американцы с русскими зашлись в хохоте из-за Байдена
03 апреля 2021, 01:05
Глава "Роскосмоса" указал на брешь в обороне России
03 апреля 2021, 02:55
Мантуров прокомментировал аресты сотрудников Минпромторга
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 апреля 2021, 07:50
Десятки раненых, двадцать убитых. Украина в тупике
01 апреля 2021, 17:00
"Северный поток - 2" в зоне особого внимания военных: Поляки протаранили судно обеспечения
31 марта 2021, 18:05
"Будет сидеть," — он сказал. Путин не попался в ловушку Меркель
02 апреля 2021, 00:20
Россия жёстко ответила на провокацию НАТО: В Норвегии устроили панику
01 апреля 2021, 09:40
Генштаб ВСУ объявил о переходе к наступлению на Донбассе
27 марта 2021, 22:25
На Украине новая волна истерии из-за Крыма. Дошло до угроз: Киев остудили неожиданным сравнением
31 марта 2021, 02:30
Почему Россия молчала перед Байденом: Дипломату из ООН хватило всего одного аргумента для объяснения
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.