Байдену указали на дверь. Путин спас от американской оккупации Среднюю Азию

Орган деловых кругов США Wall Street Journal раскрыл тайну Женевского саммита: Байден просил - и получил отлуп - Путина на размещение американских войск в Средней Азии.

Всё тайное рано или поздно становится явным. Это старое и верное правило подтвердила американская газета Wall Street Journal, которая со ссылкой на американских и русских высокопоставленных чиновников сообщила, что президент России Владимир Путин не пустил войска США в Среднюю Азию. Оказывается, 16 июня на Женевском саммите президент США Джо Байден попросил лидера России согласия на "временное" размещение американских войск в Средней Азии вблизи границ с Афганистаном, разумеется, для "борьбы с терроризмом" в этой стране.

США очень хотели разместить в бывших советских республиках беспилотники, чтобы оттуда наносить болезненные удары по талибам и соответственно, добавим от себя, провоцировать их на ответные действия, в результате которых война бы перекинулась из Афганистана на просторы Средней Азии. Путин был особенно и категорически против размещения в Средней Азии солдат армии США. Теперь янки смогут "жалить" талибов (члены запрещённой в России организации) только со своей базы в Катаре или кораблей в Аравийском море. В первом случае расстояние до Кабула составляет почти две тысячи километров, во втором - свыше тысячи.

Американская газета считает, видимо, своих читателей идиотами, а русских дураками, которых можно обмануть дважды и по одной и той же схеме, когда приводит мнение неких высокопоставленных официальных лиц США, что позиция России "подрывает усилия американских военных по противодействию новым террористическим угрозам после вывода войск из Афганистана". Москва, дескать, "решительно настроена сохранить влияние в Средней Азии и не планирует расширять сотрудничество с новым американским президентом, несмотря на беспорядки в Афганистане".

Что с того?

Потому и не планирует, что не хочет, чтобы такие же "беспорядки" начались в Таджикистане, Узбекистане, Туркмении и Киргизии, поскольку тогда самой России как самой влиятельной в регионе державе придётся втянуться в афганский конфликт. В то время как она желает жить в мире с новой афганской властью, которая воюет с патронируемым США ИГИЛ (запрещённая в России террористическая организация) и обещает покончить с производством и контрабандой наркотиков, достигшими - пока американцы сидели в Афганистане - космических масштабов. В

США они не поступают, а в Россию – ещё как, являясь одним из звеньев развязанной против русских Западом гибридной войны. В Москве прекрасно знают, чем займутся, прежде всего, американские силы в Средней Азии – организацией в пустивших их к себе государствах "цветных революцией".

А ведь это всё уже было. После терактов 11 сентября, организованных американскими спецслужбами и приписанных подопечным Усамы бен Ладена, базы США появились в Средней Азии. Причём с согласия России, решившей проявить солидарность и помочь американцам в борьбе с "международным терроризмом", которой те прикрывали в действительности своё стремление приступить к перекройке мира.

Узбекистан избежал больших неприятностей, закрыв американскую базу в 2005 году, а вот Киргизию, которая это сделала лишь в 2014 году, сильно зацепило. Джентльмена можно было обмануть один раз, но дважды - это невозможно. На что рассчитывал старикан Байден?