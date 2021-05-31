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Байдену сделали предупреждение после конфуза Минобороны США: "Перед встречей с Путиным… "

31 мая 2021, 12:40  •  343 • Политика
Президенту США Джо Байдену сделали предупреждение после конфуза Минобороны США на учениях. "Перед встречей с нашим президентом…" - написал в своём Telegram-канале военный эксперт Алексей Леонков.
Таким образом он прокомментировал неудачу США на учениях. О своём провале сообщило Минобороны США - речь идёт о неудачных испытаниях системы ПВО/ПРО морского базирования Aegis. 29 мая ВМС США попытались испытать возможности Aegis на обнаружение и поражение баллистических ракет средней дальности. По учебной цели залпом выпустили две ракеты Standard Missile-6 Dual II - и обе промахнулись.
После такого конфуза эксперт Алексей Леонков задал США ряд вопросов. В частности, он поинтересовался, как Штаты намерены останавливать гиперзвуковые маневрирующие цели.
"Если со стандартными баллистическими, летающими на гиперзвуке, у них такой ожидаемый конфуз, то зачем грозить России и дурить голову Европе, мол, защитим вас?" - спросил он, отметив, что "ответку" остановить они уже не смогут.
При этом эксперт выразил надежду на то, что "в Госдепе умные люди остались", которые смогут объяснить Джо Байдену перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, "что США могут увидеть лунный пейзаж в реальности, не покидая Землю".

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