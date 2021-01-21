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Байдену рекомендовали смириться с провалом санкций против России

21 января 2021, 17:50  •  212 • Политика
Джо Байден. Фото: Patrick Semansky/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
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Новому президенту США Джо Байдену придется признать, что санкционная политика Запада в отношении России не сработала. Так считает французский эксперт по международным делам, преподаватель Парижского института политических исследований Рено Жирар.
В последнее время различные ограничительные меры были очень популярны в Вашингтоне, однако американская администрация вряд ли четко понимала реальное положение дел в международной политике. С приходом в Белый дом Байдена все должно измениться, считает французский политолог.
"Вашингтону придется осознать, что политика санкций против Москвы не сработала",
– говорит Жерар в статье для газеты Figaro.
По его мнению, рассчитывать на то, что к власти в России придет прозападный политик, не приходится. Поэтому, если Байден хочет хоть как-то взаимодействовать с Москвой, ему придется идти на дипломатические компромиссы и развивать торговлю с РФ.
В числе глобальных проблем, решению которых будет способствовать объединение усилий РФ и США, Жирар считает борьбу с радикальным исламизмом и разоружение, передает РИА "Новости".
Байден вступил в должность президента США накануне, 20 января. Первым делом он отменил ряд решений Дональда Трампа. Москва, со своей стороны, сразу подняла вопрос о продлении Договора СНВ-3.

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