Байдену рассказали о зарплате пожарных. Стол президента едва уцелел

Стол, за которым сидел Джо Байден во время одного из совещаний, едва уцелел. Западные СМИ в красках расписали реакцию президента США, когда ему рассказали о зарплате пожарных.

Американский лидер встретился с руководством Федерального управления по чрезвычайным ситуациям. Джо Байдену рассказали, что пожарные в среднем получают только 13 долларов в час.

На это президент отреагировал весьма своеобразно. Выражение его лица так и осталось каменным, но на словах он оценил такой оклад как "смехотворный". Пул Белого дома рассыпался в описаниях. Журналисты расписали, как Байден ударил по столу. Впрочем, массивный и надёжный стол уцелел.

Когда зарплата пожарных и других американцев реально вырастет, Джо Байден не сообщил. Однако он подчеркнул на совещании, что Америку ждёт "тяжёлый сезон". Наступил сезон ураганов, в части штатов стоит аномальная жара, не исключены наводнения.

В период своей предвыборной кампании Джо Байден клятвенно пообещал американцам: минимальная зарплата будет увеличена, если он станет президентом. Осенью 2020 года работодатель мог нанять сотрудника как минимум за 7,25 доллара в час. Кандидат в президенты заявлял, что "минималку" нужно увеличить до 15 долларов.