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Байдену рассказали о зарплате пожарных. Стол президента едва уцелел
23 июня 2021, 00:40 • 50 • В мире
Стол, за которым сидел Джо Байден во время одного из совещаний, едва уцелел. Западные СМИ в красках расписали реакцию президента США, когда ему рассказали о зарплате пожарных.
Американский лидер встретился с руководством Федерального управления по чрезвычайным ситуациям. Джо Байдену рассказали, что пожарные в среднем получают только 13 долларов в час.
На это президент отреагировал весьма своеобразно. Выражение его лица так и осталось каменным, но на словах он оценил такой оклад как "смехотворный". Пул Белого дома рассыпался в описаниях. Журналисты расписали, как Байден ударил по столу. Впрочем, массивный и надёжный стол уцелел.
Когда зарплата пожарных и других американцев реально вырастет, Джо Байден не сообщил. Однако он подчеркнул на совещании, что Америку ждёт "тяжёлый сезон". Наступил сезон ураганов, в части штатов стоит аномальная жара, не исключены наводнения.
В период своей предвыборной кампании Джо Байден клятвенно пообещал американцам: минимальная зарплата будет увеличена, если он станет президентом. Осенью 2020 года работодатель мог нанять сотрудника как минимум за 7,25 доллара в час. Кандидат в президенты заявлял, что "минималку" нужно увеличить до 15 долларов.
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