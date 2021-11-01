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Байдену пришлось извиняться за грехи Трампа: "Это угроза человеческому существованию"

01 ноября 2021, 23:30  •  87 • Политика
Президенту США Джо Байдену пришлось извиняться за грехи своего предшественника Дональда Трампа перед участниками климатического саммита в Глазго. По его словам, изменение климата - "это угроза человеческому существованию", чего предыдущая администрация явно не понимала.
Байден принёс извинения перед всем мировым сообществом за бывшего президента США Дональда Трампа, который во время своего правления распорядился выйти из Парижского соглашения по климату в одностороннем порядке. В результате Вашингтон не только усложнил экологическую ситуацию, но и "немного отодвинул США в сторону от "Восьмёрки".
По словам действующего президента США, у мировых лидеров больше нет времени на бездействие. Им срочно нужно спасать человечество от экологической катастрофы, пока не стало слишком поздно.
Больше нет времени сидеть сложа руки, сидеть на заборе (sit on the fence - английская идиома, означающая занимать выжидательную позицию, быть нерешительным - прим. ред.) или спорить между собой. Это экзистенциальная угроза человеческому существованию,
- цитирует Байдена издание The Hill.
Напомним, что Трамп объявил о выходе из Парижского соглашения по климату в первый же год своего пребывания в Овальном кабинете. Официально процесс выхода Америки из соглашения был завершён в ноябре 2020 года. Бывший президент полагал, что страна должна сконцентрировать внимание на внутреннем развитии, а не на поддержании мирового порядка. Вопросы развития американской экономики он считал более важными, чем климат, отношения с Россией или иранская сделка.

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