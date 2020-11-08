Байдену припомнили давнее высказывание о базах НАТО в Крыму

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Будучи вице-президентом, политик строил планы по размещению войск США на полуострове

В соцсетях вспомнили о планах Джо Байдена на Крым после его присоединения к России. Напомним, в бытность Барака Обамы главой США "сонный Джо" занимал пост вице-президента. В 2016 году последний заявил, что Крым мог бы стать "отличной военной базой для НАТО и непосредственно войск США". Высказывание Байдена вспомнили авторы телеграм-канала "Выборный". Политик подчеркнул, что полуостров находится в сфере важных интересов Вашингтона.



В соответствии с планами Байдена Черноморский флот после окончания срока аренды должны были выдворить в Новороссийск. На его место пришел бы американский флот с радиоразведкой, ракетными кораблями и системами противоракетной обороны.

Не так давно американская сторона заявила о готовности помочь Украине вернуть Крым. Об этом высказалась временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин во время переговоров с замглавы украинского МИД Эмине Джапаровой. Представители Незалежной и Штатов обсуждали "Крымскую платформу".