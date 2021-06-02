Байдену приказали встретиться с Путиным: О тайном разговоре заявил генерал-полковник

Россия больше не противник для США - с точки зрения Пентагона. Об удивительном преображении мы узнали на днях. Риторика поменялась, и генерал-полковник Леонид Ивашов полагает, что встреча президентов России и США также лежит в этой канве перемен. Байдену приказали встретиться с Путиным, заявил Ивашов.

В официальных документах Пентагона Россия в последние годы приобрела статус врага, оппонента, противника. Однако на недавней пресс-конференции пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби спутал все карты. Он одёрнул журналиста, спросившего о вражеском статус России, подчеркнув:

Это не то определение, которое мы бы применяли относительно России.

С чем связана такая перемена? В ходе пресс-конференции Общественной службы новостей ответ на вопрос искали эксперты. В том числе высказался военный и общественный деятель генерал-полковник Леонид Ивашов. Он полагает, что смена ориентиров связана с предстоящей встречей президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Саммит с участием первых лиц состоится в середине июня.

Леонид Ивашов полагает, что американским политикам и военным дали указание сбавить обороты. Более того, такое указание получил и сам Байден. Очевидно, существует некая элита, которая находится над американским истеблишментом: