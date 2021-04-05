Байдену предсказали "ловушку" от России и Китая. "Удара" стоит ждать из космоса

Президенту США Джо Байдену предсказали "космическую ловушку" от России и Китая. Аналитики издания Foreign Policy пишут, что "удара" стоит ждать из космоса.

Президента США Джо Байдена предупредили о "ловушке" от России и Китая. Сообщается, что эти страны могут втянуть США в договорённости по космической сфере, которые серьёзно ограничат действия страны в космосе, пишут аналитики издания Foreign Policy.

Так, Россия и Китай работают над наземным и космическим оружием, которое позволяет бороться со спутниками. Как заявил старший директор Центра военной и политической власти Фонда защиты демократий Брэдли Боуман и майор ВВС США Джаред Томпсон, обе страны хотят "надавить" на США: чтобы страна отказалась от размещения оружия на орбите Земли.

Автор материала убеждён, что Штаты должны противостоять и не входить ни в какие сделки по космосу с Россией и Китаем. Но у него есть опасения, что новый президент США Джо Байден может это сделать и подписать соглашения.

Он напомнил, что у Китая уже есть установки, которые позволяют сбивать вражеские спутники. А Россия успела протестировать оружие, которое может выводить из строя околоземные аппараты стран НАТО. Если будет поддержана инициатива России и Китая о запрете на размещение оружия в космосе, США останутся беззащитными в этой сфере.