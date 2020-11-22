Байдену предсказали головную боль от Путина - CNN

Вместе с должностью президента США Джо Байден получит головную боль в виде необходимости взаимодействовать с президентом России Владимиром Путиным. Об этом указал в своей статье директор Института Кеннона при Международном научном центре имени Вудро Вильсона Мэтью Рожански и его соавтор, профессор истории в Католическом университете Америки и научный сотрудник Германского фонда Маршалла Майкл Киммидж. Материал экспертов опубликовал сайт CNN, начав сразу с передёргиваний и неправды: сайт указал, что лидер России поздравил Байдена с победой в президентских выборах, и процитировал слова Михаила Горбачёва. Между тем Горбачёв никогда не был российским лидером, формально он был первым и одновременно последним президентом СССР.

Но вернёмся к материалу, вышедшему из-под пера уважаемых американских аналитиков. Как отметили авторы материала, с 2014 года США и Россия находятся в состоянии конфронтации. И это снова неправда: Москва десятки лет подряд последовательно выступает за дружеские отношения с США, но за океаном, особенно со времён Ялтинской конференции и наступления мира после Второй мировой войны, то холодную войну устроят, то майдан где-нибудь в зоне исторического влияния России организуют.

"В 2014 году Россия аннексировала Крым и вторглась на восток Украины, что заставило Америку ввести против неё санкции и попытаться изолировать в дипломатическом смысле. В последующие годы между ними возникло ещё больше разногласий: в частности, они заняли диаметрально противоположные позиции в вопросе будущего Сирии и неоднократно сталкивались друг с другом на Ближнем Востоке. Кроме того, ни Байден, ни его администрация не забудут и не простят вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года", - написали авторы статьи.

По их мнению, администрация Байдена будет относиться к Путину с осторожностью и недоверием. Вероятнее всего, усилится давление на Россию посредством санкций. Кроме того, Байден столкнётся с целым рядом вызовов. Его администрации придётся смириться с военным присутствием России на Украине, в Грузии, Сирии, Ливии, а теперь и в Азербайджане. Скорее всего, в ближайшие несколько лет Россия ещё больше сблизится с Китаем, в то время как напряжённость между США и Китаем продолжит нарастать. Возможно, Москва и Пекин не являются союзниками, однако они преследуют общую цель, добавили эксперты.

"Дипломатические отношения между Соединёнными Штатами и Россией необходимы. Вовсе не обязательно сразу же приниматься за подготовку саммита президентов или возлагать большие надежды на некую грандиозную сделку. Однако хорошим началом могло бы стать налаживание устойчивых, крепких отношений на уровне среднего звена между Госдепартаментом США и Министерством иностранных дел России, а также между Пентагоном и Министерством обороны России. Важный урок прошлого заключается в том, что Соединённые Штаты и Россия часто принимали оборону друг друга за нападение. Вашингтон утверждает, что его нынешняя политика в отношении России носит оборонительный характер: Америка не раз говорила, что НАТО является оборонительным альянсом, она взяла на себя обязательства защищать Украину, а также настаивала на необходимости защищать демократию от российского вмешательства", - указали авторы.

Как сказано в материале, культура и цивилизация - это те связи, которые объединяют Россию и Соединённые Штаты, о чём свидетельствуют века взаимного влияния в области изобразительного искусства, литературы и музыки. Если обе стороны придут к осознанию этого факта, это станет хорошей инвестицией в будущее.