Байдену предложили открыть охоту на "миллиарды Путина": "Не крайняя мера"

Критики Кремля предложили президенту США заморозить счета главы России Владимира Путина и его окружения.

Издание ИноСМИ сообщает, что в Европе и Америке началась "охота за путинским кошельком".

Шахматный гроссмейстер Гарри Каспаров предложил начать скать компромат на Путина, если США захочет от России немедленного прекращения "кибератак", в которых постоянно обвиняет её.

Каспаров отмечает, что состояние президента Владимира Путина исчисляется десятками миллиардов долларов, но доказательств этому не приводит.

В декларации о доходах у Путина указано, что заработок главы государства составляет 200 000 долларов в год, и доходы он не скрывает, но, вероятно, это шахматисту ни о чем не говорит.

Каспаров призывает президента Соединенных штатов Джо Байдена вести более жесткую политику относительного России и принять суровые меры по отношению к миллиардерам, которые преданы Путину и его самого.

Каспаров подчеркивает, что президенту неинтересна Россия и народ, что конечно является его домыслами и не соответствует положению дел.

"Это не крайняя мера. Это единственная эффективная мера, — рассказал нам Каспаров. — Путину безразлична Россия и россияне. Никаких национальных интересов нет, есть только его интересы".

Ранее сам президент заявил, что главное для него – работа на благо народа.

"Я работаю на укрепление страны, в этом моя главная цель и смысл жизни", - сказал Путин.

Каспаров не единственный кто придвигает эту идею. Такого же мнения придерживаются "навальнята", которые вывесили список из 35 человек, связанных с Путиным, чьи средства, по их мнению, США должны заморозить.

Впрочем, Байдену все равно на такие предложения, слушать критиков Кремля, он видимо, и не собирается.