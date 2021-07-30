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Байдену предложили открыть охоту на "миллиарды Путина": "Не крайняя мера"

30 июля 2021, 17:30  •  148 • Политика
Критики Кремля предложили президенту США заморозить счета главы России Владимира Путина и его окружения.
Издание ИноСМИ сообщает, что в Европе и Америке началась "охота за путинским кошельком".
Шахматный гроссмейстер Гарри Каспаров предложил начать скать компромат на Путина, если США захочет от России немедленного прекращения "кибератак", в которых постоянно обвиняет её.
Каспаров отмечает, что состояние президента Владимира Путина исчисляется десятками миллиардов долларов, но доказательств этому не приводит.
В декларации о доходах у Путина указано, что заработок главы государства составляет 200 000 долларов в год, и доходы он не скрывает, но, вероятно, это шахматисту ни о чем не говорит.
Каспаров призывает президента Соединенных штатов Джо Байдена вести более жесткую политику относительного России и принять суровые меры по отношению к миллиардерам, которые преданы Путину и его самого.
Каспаров подчеркивает, что президенту неинтересна Россия и народ, что конечно является его домыслами и не соответствует положению дел.
"Это не крайняя мера. Это единственная эффективная мера, — рассказал нам Каспаров. — Путину безразлична Россия и россияне. Никаких национальных интересов нет, есть только его интересы".
Ранее сам президент заявил, что главное для него – работа на благо народа.
"Я работаю на укрепление страны, в этом моя главная цель и смысл жизни", - сказал Путин.
Каспаров не единственный кто придвигает эту идею. Такого же мнения придерживаются "навальнята", которые вывесили список из 35 человек, связанных с Путиным, чьи средства, по их мнению, США должны заморозить.
Впрочем, Байдену все равно на такие предложения, слушать критиков Кремля, он видимо, и не собирается.

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