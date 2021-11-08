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Байдену посоветовали молиться за здоровье Путина

08 ноября 2021, 18:55  •  119 • Политика
Джо Байден. Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP / Consolidated News Photos / www.globallookpress.com
Известный эксперт высоко оценил сдержанность нашего президента
Знаменитый российский политолог, востоковед Евгений Сатановский дал емкий комментарий по поводу сложившейся на международной арене ситуации. Эксперт считает, что нынешнему президенту США Джо Байдену нужно поблагодарить небеса, что во главе нашего государства находится именно Владимир Путин.
Евгений Янович напомнил, что власти Соединенных Штатов Америки позволяют себе огромное количество провокаций в мировом пространстве. Востоковед подчеркнул, что только сдержанность и миролюбие нашего главнокомандующего сохраняют США в безопасности.
По мнению опытного политического эксперта, американцы понимают только язык силы. Сам Сатановский не отличается таким дружелюбием, президент России. Евгений Янович уверен, что с Америкой нужно действовать более строго и перестать с ней любезничать. Однако, пока у руля нашего государства находится Владимир Владимирович, скорее всего, серьезные разборки не начнутся.
Так что, по мнению Сатановского, Байдену вместе с его приспешниками нужно молиться за здравие российского главнокомандующего. На высоком посту Владимира Владимировича может сменить менее миролюбивый преемник, который уже не будет возиться с обнаглевшими американцами. Политолог подчеркнул, что вашингтонская администрация себе на беду пытается свергнуть нашего президента.
Кстати, недавно Сатановский посоветовал Байдену вернуть России Калифорнию и Аляску. Упреки главы США в адрес нашей страны давно надоели политологу.

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