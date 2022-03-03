Байдену останутся рожки да ножки. Путин переигрывает Запад в борьбе за Украину

Переговоры России с Украиной в Беловежской Пуще прогнозируемо завершились почти ничем. Нынешняя украинская власть ничего не решает, а США по-прежнему нужна война. Немного потянуть время выгодно пока что и России. Почему?

Беловежская Пуща – там кончилась великая страна и там происходит рождение новой России. Этот символизм не укрылся от внимания американских хозяев нынешней украинской власти, став одной из причин того, что представители киевского режима на переговоры с Россией в очередной раз опоздали. И называют их переговорами в Брестской области. Жалкая уловка. Это одно и то же. Американцы, придающие символизму в политике колоссальное значение, предварительную капитуляцию горбачёвского СССР провели в 1989 году на Мальте, откуда в 1945 году стартовала их делегация в Ялту, где сталинский СССР был признан в качестве супердержавы. Мальта-Ялта и наоборот. Брест и снова Брест. Главный русский переговорщик Владимир Мединский сообщил, что блок предложений Киеву состоит из гуманитарного, политического и военно-технического аспектов. Со стороны киевского режима ожидания были следующими. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил: никаких ультиматумов, программа-минимум – гуманитарные коридоры, которые, кстати, и так предоставлены русскими войсками и в Мариуполе, и в Харькове, и других местах и которыми укронацисты не позволяют гражданскому населению пользоваться, так как оно необходимо им в качестве живого щита". А далее – по обстоятельствам. Кулеба подчеркнул, что Киев не пойдёт на переговорах с Россией на уступки в вопросах территориальной целостности.

Договорились договариваться?

Таковы были исходные позиции, и вот к чему стороны пришли после завершения переговоров. Почти ни к чему, к программе-минимум. Как сообщил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, достигнута договорённость по ряду гуманитарных вопросов, в том числе о возможности временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров. Кроме того, договорились о создании в ближайшее время каналов связи и взаимодействия для организации этих самых гуманитарных коридоров. Это пустой звук. Такие коридоры, повторим, уже есть – украинские боевики их полностью игнорируют. Подоляк признал, что украинская делегация не получила результатов, на которые рассчитывала, и продолжит диалог в третьем раунде переговоров, который состоится в будущем – точной даты не называется. Мединский со своей стороны подтвердил договорённость о гуманитарных коридорах, отметив, что стороны смогли найти понимание по части пунктов на переговорах. Что ж, совсем не густо. Но именно это и ожидалось.

Чего хочет Москва?

Позицию России перед началом переговоров озвучил глава нашего МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу "Аль-Джазира". Отметив, что режим Зеленского затягивает переговорный процесс по указке США, министр повторил основные условия Москвы, которые остаются неизменными.

Крым является частью России, и это не подлежит обсуждению,

– сказал он. Это во-первых. Во-вторых, это признание Донецкой, Луганской народных республик в границах Донецкой и Луганской областей. В-третьих, на Украине "не должно быть вообще никаких вооружений, которые могут угрожать безопасности России". Должны быть согласованы и другие параметры её демилитаризации. В-четвёртых, на Украине должны быть обеспечены законные права всех народов и национальных меньшинств, которые там проживают, их равноправие. Это необходимо, чтобы ликвидировать "законодательные основы для дальнейшей русофобской политики и не только русофобской – против всех остальных национальных меньшинств: венгров, румын, поляков, болгар". В-пятых, необходимо провести денацификацию Украины.

Ещё раз призываю: посмотрите видеоматериалы, которые есть в свободном доступе, о том, какой свободой пользуются неонацисты на Украине, когда они устраивают шествия под портретами военных преступников. Президент Владимир Зеленский выделяет им свою гвардию для того, чтобы обеспечить почётный караул. Работа предстоит большая,

– сказал Лавров.

В совсем свежем интервью в четверг русским и иностранным СМИ Лавров выразил уверенность, что решение украинской проблемы будет найдено, поскольку "условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны". Глава МИД России снова заявил, что не сомневается в затяжке Киевом переговоров по указке американцев:

Наверняка они получают указания из Вашингтона, никаких сомнений нет. Эта страна совершенно несамостоятельная.

О том, что Киев с подачи своих кураторов сознательно затягивает переговорный процесс, заявил в четверг и президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков:

У нас есть основания так полагать.

Президент России Владимир Путин в состоявшемся перед началом переговоров в Беловежской Пуще очередном телефонном разговоре со своим французским визави Эммануэлем Макроном предупредил, что задачи военной спецоперации будут выполнены в любом случае, а попытки выиграть время путём затягивания переговоров приведут к тому, что в российской переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву. Он напомнил также о старых требованиях Москвы по демилитаризации и нейтральному статусу Украины. Таким образом, ничего не меняется, но сделан намёк на будущее. Макрон этот намёк, кстати, понял. Как сообщил позднее представитель его администрации, президент Франции настроен пессимистично и "ожидает, что худшее ещё впереди", ибо "ничего из сказанного Путиным не обнадёживало", и президент России "настроен решительно". Этот настрой Путин более чем подтвердил на совещании с постоянными членами Совбеза.

На что надеется Киев

Действительно, совершенно очевидно, что марионеточный режим Зеленского недееспособен, сам клоун-президент ничего реально не контролирует, что полностью обесценивает всякие договорённости с ним. К тому же, США вынуждают Киев тянуть время, внушая своим ставленникам, что Россия, столкнувшись с весьма серьёзными санкциями, вот-вот дрогнет – даст команду своим войскам прекратить огонь, дальше не продвигаться, а потом и вообще отзовёт их. США нужна в виде отходящей под крыло России Украины выжженная земля, но своим украинским подопечным американцы и британцы внушают: ещё немного выдержки - и ваш режим уцелеет. Мало того, даже сможет приписать себе победу в войне с Россией.

На это указывает появившееся в четверг наглое видеообращение Зеленского:

Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим России: учите слово "репарации" и "контрибуции". Вы возместите всё, всё нам, что сделали против нашего государства, против каждого украинца в полном объеме.

Он явно очень рассчитывает на этом обогатиться, поэтому и возбуждает одурманенных пропагандой украинцев кидать бутылки с горючей смесью в русские танки.

Зачем участвуем в клоунаде?

В этой связи возникает другой исключительно важный вопрос. А зачем Москва вообще участвует в бессмысленных переговорах с чужими марионетками, делая вид, что они "легитимны", хотя после обнародованных в среду нашим Минобороны трёхзначных и четырёхзначных цифр убитых и раненых в ходе демилитаризации и денацификации бандеровской Украины русских военных могла бы уже этим и не заниматься? На это есть несколько причин.

Во-первых, демонстрацией готовности к миру Россия облегчает положение своих иностранных друзей и союзников, поддерживающих нас как передовой отряд восстания против американского глобализма, который является и их врагом. На эти страны во главе с Китаем, который вот-вот начнёт свою Большую игру, оказывается серьёзнейшее давление коллективного Запада. Если Россия может им чем-то помочь, ведя переговоры с клоунами, то почему бы и нет?

Во-вторых, эти переговоры нужны самой России для того, чтобы в оперативном режиме зондировать ретранслируемую киевскими переговорщиками позицию США, внося коррективы в свои действия.

В-третьих, поскольку переговорный процесс не означает прекращения успешно развивающихся русских наступательных операций на Украине, он является для них прекрасным прикрытием, своего рода "дымовой завесой".

Поэтому, и это в-четвёртых, можно предположить, что Россия сама заинтересована… в затяжке переговоров, чего можно добиваться выдвижением неприемлемых для хозяев Зеленского требований, пока войска не достигнут на Украине тех рубежей, на которых должны остановиться. После чего не сложно предположить, что будет дальше.

Что с того?

А будет, скорее всего, вот что, и это в-пятых. Зеленский останется "легитимным" президентом бандеровской "резервации" в виде "обрубка" Украины со столицей во Львове, предводителем карателей и неонацистов, которых европейцам придётся принимать "по ускоренной процедуре" в Евросоюз (предвижу шок тамошних сторонников "современных ценностей"). А Россия, использовав клоунов по полной программе, начнёт, наконец, говорить с украинскими политиками, способными обеспечить дебандеризацию под нашим контролем основной части Украины. Эти люди и станут её будущей властью, так как будут думать и действовать в интересах Украины и соответственно России, а не США.