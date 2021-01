Байдену несут ядерный чемоданчик: Уникальное видео из Белого дома

Байдену несут ядерный чемоданчик. На разлетевшемся по различным интернет-ресурсам видео хорошо видно, как несколько человек идут по вестибюлю Белого дома. Первым следует человек в парадной военной форме с аксельбантами. В одной руке у него чёрный саквояж, в другой - что-то похожее на сумку. За ним проходит человек с большим рюкзаком, потом ещё двое с большими тёмными сумками. Замыкающий - некто без каких-либо предметов в руках.

Уникальное видео из Белого дома вызывает особый интерес, потому что сама передача ядерного чемоданчика в США на этот раз уникальна. Ранее Дональд Трамп заявил, что не будет находиться в Вашингтоне в момент инаугурации своего конкурента. Он уже прилетел во Флориду. Ядерный чемоданчик (его в США называют "ядерный футбольный мяч") обязан быть при президенте до последних секунд во власти.

Nuclear Football is being delivered to Biden. pic.twitter.com/dDAfcsg7us