Байдену несут ядерный чемоданчик: Уникальное видео из Белого дома

Байдену несут ядерный чемоданчик. На разлетевшемся по различным интернет-ресурсам видео хорошо видно, как несколько человек идут по вестибюлю Белого дома. Первым следует человек в парадной военной форме с аксельбантами. В одной руке у него чёрный саквояж, в другой - что-то похожее на сумку. За ним проходит человек с большим рюкзаком, потом ещё двое с большими тёмными сумками. Замыкающий - некто без каких-либо предметов в руках.

Уникальное видео из Белого дома вызывает особый интерес, потому что сама передача ядерного чемоданчика в США на этот раз уникальна. Ранее Дональд Трамп заявил, что не будет находиться в Вашингтоне в момент инаугурации своего конкурента. Он уже прилетел во Флориду. Ядерный чемоданчик (его в США называют "ядерный футбольный мяч") обязан быть при президенте до последних секунд во власти.

Nuclear Football is being delivered to Biden. pic.twitter.com/dDAfcsg7us — Nate (@RallyNate) January 20, 2021

На самом деле ядерных чемоданчиков несколько. Старший научный сотрудник журнала Bulletin of the Atomic Scientists Стивен Шварц объясняет, что все саквояжи абсолютно идентичны. Один всегда носит за президентом уполномоченный помощник, второй сопровождает вице-президента. Третий - резервный. Его получит тот, кто останется в живых, если произойдёт ЧП во время инаугурации или обращения к народу.

По регламенту во время инаугурации помощник предыдущего президента должен передать чемодан в руки помощнику нового лидера США. На этот раз в Штатах несколько мгновений у двух главных американских политиков будет два ядерных саквояжа.

Считается, что в ядерном чемоданчике находится некая кнопка, которая и активирует ракеты со смертоносным зарядом или посылает соответствующий приказ военным. На самом деле пресловутой красной кнопки внутри нет. По одним данным, в саквояже специальные коды, позволяющие запустить ядерное оружие, по другим - специальное оборудование, при помощи которого и будет активирован протокол ядерной атаки. Но чемоданчик бесполезен до тех пор, пока президент США не идентифицируется, использовав буквенно-числовой код с имеющейся у него особой пластиковой карты.