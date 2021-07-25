Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Никто не знает, что делать дальше": На Западе заявили о неожиданном х...
НАТО "вынудят" оккупировать Калининград. Американец дал расклад о нача...
"Не складывается пазл": Сатановский пошатнул сделку Германии и США одн...
"Как в душу плюнули": Мигранты в Литве на добро ответили жестокими изд...
Главная / Политика

Байдену хотят объявить импичмент за его "позорный поступок"

25 июля 2021, 00:00  •  149 • Политика
Джо Байдену хотят объявить импичмент за его "позорный поступок". Речь о договорённостях Вашингтона с Берлином по достройке "Северного потока - 2", который, как считает обозреватель WP, является "убийственным" проектом для Украины.
Обозреватель издания The Washington Post Марк Тиссен в новой статье высказал мнение, что 46-ому американскому лидеру Джо Байдену стоит объявить импичмент в связи с договорённостями с Берлином по достройке "Северного потока - 2".
Автор публикации уверен, что Белый дом вынудил украинского президента Владимира Зеленского стерпеть заключение соглашения между США и ФРГ, которое, однако, противоречит интересам Киева.
Теперь Германия и Россия смогут закончить реализацию энергетического проекта, и Москва в дальнейшем получит возможность перекрывать поставки газа на Украину, не приостанавливая экспорт в страны ЕС.
В связи с этим Тиссен назвал давление Байдена на Зеленского, из-за которого последнему пришлось принять невыгодное для него решение Вашингтона и Берлина, "позорным поступком".
Обозреватель WP добавил, что "Северный поток - 2" - убийственный проект для Украины, и потому президент Штатов заслуживает импичмента. При этом автор материала с сожалением констатировал, что такое решение в отношении Байдена вынесено не будет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






149
Источник
Похожие новости
24 июля 2021, 20:20
Супруги из России переехали в ЕС в обмен на данные о MH17. Но всё пошло не по плану
24 июля 2021, 20:20
Принято ключевое решение по Игорю Шувалову
24 июля 2021, 20:20
Тысячи французов взбунтовались против вакцинации. Виновата... Россия?
24 июля 2021, 22:10
В Киеве придумали, как наказывать граждан с русскими паспортами
24 июля 2021, 22:10
Взятки миллионами не предел: В прямом эфире разоблачили громкие аферы ПФР
24 июля 2021, 21:15
Эксперт объяснил исключение Грудинина из списка КПРФ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июля 2021, 06:20
Издевательство над русскими заставило депутата Рады перейти на брань
19 июля 2021, 03:45
"Банка тараканов" Виталия Кличко: 7 незабываемых цитат мэра Киева
24 июля 2021, 09:20
"Серьёзно себя подвёл": ЕСПЧ принял иск России с несколькими "но"
22 июля 2021, 06:00
Зеленского сравнили с разносчиком пиццы: "Позорище и унижение"
18 июля 2021, 03:00
Война Украины с "Северным потоком - 2" проиграна: В Киеве назвали причины поражения
21 июля 2021, 10:45
Русский "Панцирь" прикрыл сирийцев от израильских ракет
22 июля 2021, 00:30
Германия с США подготовили для Украины унизительную подачку: Нюансы сделки по "Северному потоку - 2"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.