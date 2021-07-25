Джо Байдену хотят объявить импичмент за его "позорный поступок". Речь о договорённостях Вашингтона с Берлином по достройке "Северного потока - 2", который, как считает обозреватель WP, является "убийственным" проектом для Украины.

Обозреватель издания The Washington Post Марк Тиссен в новой статье высказал мнение, что 46-ому американскому лидеру Джо Байдену стоит объявить импичмент в связи с договорённостями с Берлином по достройке "Северного потока - 2".

Автор публикации уверен, что Белый дом вынудил украинского президента Владимира Зеленского стерпеть заключение соглашения между США и ФРГ, которое, однако, противоречит интересам Киева.

Теперь Германия и Россия смогут закончить реализацию энергетического проекта, и Москва в дальнейшем получит возможность перекрывать поставки газа на Украину, не приостанавливая экспорт в страны ЕС.

В связи с этим Тиссен назвал давление Байдена на Зеленского, из-за которого последнему пришлось принять невыгодное для него решение Вашингтона и Берлина, "позорным поступком".

Обозреватель WP добавил, что "Северный поток - 2" - убийственный проект для Украины, и потому президент Штатов заслуживает импичмента. При этом автор материала с сожалением констатировал, что такое решение в отношении Байдена вынесено не будет.