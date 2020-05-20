|
Байдену досталось, очередь Трампа: Прослушка Порошенко потянет за собой новый скандал
20 мая 2020, 22:55 • 118 • Политика
"Деркач открыл филиал Республиканской партии на Украине", выложив аудиозаписи разговоров экс-президента Петра Порошенко с политиками-демократами из США, заметил политолог Андрей Окра. По его мнению, в скором времени последует новый виток скандала, где центральными фигурами станут уже Трамп и Зеленский.
Политолог Андрей Окра прокомментировал в беседе с Nation News скандал на Украине с публикацией ряда аудиозаписей разговоров экс-президента Петра Порошенко с представителями Демократической партии США.
Материалы выложил депутат Верховной рады Андрей Деркач. На одной из записей, уверяет он, можно услышать беседу Порошенко с бывшим американским вице-президентом Джо Байденом.
На ней можно разобрать, как демократ обещает финансовую поддержку в обмен на смену правительства Украины и увольнение генерального прокурора Виктора Шокина, расследующего дело нефтегазовой корпорации Burisma, в которой работал сын американского политика Хантер Байден.
По мнению политолога, данные материалы являются частью накаляющейся предвыборной борьбы в США.
Окра также не исключил, что в скором времени произойдёт новый скандал, основными участниками которого уже станут сам нынешний лидер Штатов и действующий украинский президент Владимир Зеленский.
118
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 мая 2020, 04:55
|
17 мая 2020, 23:55
|
18 мая 2020, 09:55
|
16 мая 2020, 00:55
|
18 мая 2020, 16:40
|
17 мая 2020, 04:55
|
18 мая 2020, 01:50