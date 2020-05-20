Байдену досталось, очередь Трампа: Прослушка Порошенко потянет за собой новый скандал

Политолог Андрей Окра прокомментировал в беседе с Nation News скандал на Украине с публикацией ряда аудиозаписей разговоров экс-президента Петра Порошенко с представителями Демократической партии США.

Материалы выложил депутат Верховной рады Андрей Деркач. На одной из записей, уверяет он, можно услышать беседу Порошенко с бывшим американским вице-президентом Джо Байденом.

На ней можно разобрать, как демократ обещает финансовую поддержку в обмен на смену правительства Украины и увольнение генерального прокурора Виктора Шокина, расследующего дело нефтегазовой корпорации Burisma, в которой работал сын американского политика Хантер Байден.

По мнению политолога, данные материалы являются частью накаляющейся предвыборной борьбы в США.

Думаю, Трамп сейчас очень рад. Андрей Деркач, как вчера кто-то пошутил, открыл филиал Республиканской партии на Украине, - заметил он.

Окра также не исключил, что в скором времени произойдёт новый скандал, основными участниками которого уже станут сам нынешний лидер Штатов и действующий украинский президент Владимир Зеленский.