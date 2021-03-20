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Байдена высмеяли в эфире за трусость: Конгрессмен США отдал победу Путину

20 марта 2021, 18:05  •  200 • Политика
Американский конгрессмен высмеял Байдена за отказ говорить с Путиным, сравнив ситуацию с боксёрским поединком из фильма "Рокки-4". "Я не думаю, что Байден победит", - язвительно отметил политик.
Президента США Джо Байдена высмеяли в собственной стране за отказ провести переговоры с главой России Владимиром Путиным. С язвительными заявлениями выступил конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц.
Он сравнил дебаты между Байденом и Путиным с боксёрским поединком из фильма "Рокки-4", в котором на ринге сошлись бойцы из США и СССР. Политик отметил, что в случае с Путиным и Байденом американцам не стоит надеяться на хеппи-энд.
Я не думаю, что Байден победит,
- заявил член палаты представителей США в эфире Fox News.
Также политик отпустил шутку по поводу состояния здоровья самого старого президента США. По словам конгрессмена, вице-президент Камала Харрис каждый раз, когда пожимает руку Джо Байдену, проверяет его пульс.
Напомним, на слабое здоровье Джо Байдена и его привычку прятаться указывал ещё во время избирательной кампании Дональд Трамп. Каждый раз, как Байден появлялся на публике, с ним происходили какие-то казусы, поэтому в итоге его команда почти не давала ему участвовать в живых выступлениях. За это Трамп прозвал оппонента "прячущимся в подвале" Джо.

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