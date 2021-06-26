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Байдена устроил приговор по делу Флойда

26 июня 2021, 02:55  •  64 • В мире
Президент США дал свою оценку приговору полицейскому, осуждённому за убийство афроамериканца.
Американский лидер Джо Байден прокомментировал приговор бывшему полицейскому Дереку Шовину. Свою реакцию он озвучил в тот же день, когда суд огласил решение по делу афроамериканца Джорджа Флойда.
По мнению Байдена, 22 года тюрьмы для полицейского являются подходящим решением. Американский лидер в беседе с журналистами не преминул добавить, что он не в курсе обстоятельств, которые учитывались при принятии такого решения.
Примечательно, что за два месяца до вынесения решения суда Байден по телефону общался с родственниками Флойда и заявлял о важности обвинительного приговора для экс-полицейского.
Видеозапись с телефонным разговором президента и родных Флойда опубликовал адвокат семьи Бен Крамп.
"Ничто не сможет полностью всё это исправить, но это хотя бы какая-то справедливость. Виновен по всем трём пунктам. Это очень важно", - сказал тогда Байден семье погибшего.
Ранее в Миннеаполисе суд приговорил Дерека Шовина к 22,5 года тюремного заключения. Ожидается, что он будет подлежать условно-досрочному освобождению через 15 лет - это две трети срока.

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