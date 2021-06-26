Байдена устроил приговор по делу Флойда

Президент США дал свою оценку приговору полицейскому, осуждённому за убийство афроамериканца.

Американский лидер Джо Байден прокомментировал приговор бывшему полицейскому Дереку Шовину. Свою реакцию он озвучил в тот же день, когда суд огласил решение по делу афроамериканца Джорджа Флойда.

По мнению Байдена, 22 года тюрьмы для полицейского являются подходящим решением. Американский лидер в беседе с журналистами не преминул добавить, что он не в курсе обстоятельств, которые учитывались при принятии такого решения.

Примечательно, что за два месяца до вынесения решения суда Байден по телефону общался с родственниками Флойда и заявлял о важности обвинительного приговора для экс-полицейского.

Видеозапись с телефонным разговором президента и родных Флойда опубликовал адвокат семьи Бен Крамп.

"Ничто не сможет полностью всё это исправить, но это хотя бы какая-то справедливость. Виновен по всем трём пунктам. Это очень важно", - сказал тогда Байден семье погибшего.

Ранее в Миннеаполисе суд приговорил Дерека Шовина к 22,5 года тюремного заключения. Ожидается, что он будет подлежать условно-досрочному освобождению через 15 лет - это две трети срока.