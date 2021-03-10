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Байдена уберут свои: демократы готовят перестановку в Белом доме

10 марта 2021, 12:25  •  173 • Политика
Джо Байден. Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos|www.globallookpress.com
78-летний политик уже исполнил свою роль
Вице-президент США Камала Харрис забирает власть в свои руки. Она получает сводки от глав Пентагона и ЦРУ, она ведет переговоры с мировыми лидерами, в том числе в отсутствии президента Джо Байдена. С ней, по данным The Washington Post, обсуждалось нанесение удара по Сирии. Складывается впечатление, что Байдена отводят от дел его же сторонники.
"Камала Харрис сконцентрировала власть в своих руках ввиду возраста и состояния здоровья Байдена, которое не позволяет ему заниматься формированием внешней и внутренней политики США",
– комментирует ситуацию в Белом доме эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Он не уверен, что демократы решатся убрать Байдена с поста президента досрочно. Однако похоже, что сейчас они "прощупывают почву" – смотрят, как американцы отреагируют на то, что Харрис выполняет больше функций, чем положено вице-президенту.
При этом 78-летний Байден сам дает повод усомниться в своей способности управлять ядерной державой. Он путается в именах и должностях подчиненных, забывает слова, отказывается от пресс-конференции, где не будет суфлера перед глазами.
О том, что Байден – слабая фигура, ранее не раз говорил его предшественник Дональд Трамп. Да и в местных СМИ в период предвыборной гонки были предположения, что Байден нужен демократам для возвращения в Белый дом, потом же за дело возьмется Харрис.
"Демократический истеблишмент готов к смене первых лиц в государстве. (…) Скорее всего, Байден досидит один срок, а после Демократическая партия сделает ставку на Харрис ",
– приводит RT мнение политолога.
Ранее журналисты распространили видео, где Байден не смог сразу прочитать текст.

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