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Байдена с расспросами "Где мама? Мама?" быстро успокоили - видео
01 августа 2021, 14:25 • 260 • Политика
Президент США Джо Байден в очередной раз попал впросак перед камерами.
В Сети набирает просмотры видеозапись, на кадрах которой президент США Джо Байден в растерянности озирается, вопрошая: "Где мама? Мама?" Конфуз произошёл на мероприятии в Белом доме, посвящённом закону об американцах-инвалидах.
После перечисления фамилий политиков, которые помогают в этом направлении, Байден решил представить мать одного из участников. Как пишет Newsweek, после обращения к одному из сенаторов президент обратил внимание на художника из Мэриленда и спросил, присутствует ли здесь его мать.
"Кстати, а где мама? Мама - она здесь?"- недоумевает Байден. Его быстро успокоили, заявив, что мама находится дома и смотрит церемонию.
"Я собирался попросить её встать. Но, мама, ты не можешь встать, если ты дома", - заметил хозяин Белого дома.
Ролик, запечатлевший растерянного Байдена, стал вирусным в соцсетях - тысячи человек просмотрели его в Сети.
"Джо Байден забывает имя конгрессмена, а затем сбивает с толку, посетила ли мероприятие мать гостя. "Где мама? Мама?" - написал в Twitter один из американцев.
В Рунете также не удержались от шуточек. "Пусть мама увидит, пусть мама придёт, пусть мама меня непременно найдёт..." - иронично отреагировал военкор "КП" Александр Коц.
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