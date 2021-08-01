Байдена с расспросами "Где мама? Мама?" быстро успокоили - видео

Президент США Джо Байден в очередной раз попал впросак перед камерами.

В Сети набирает просмотры видеозапись, на кадрах которой президент США Джо Байден в растерянности озирается, вопрошая: "Где мама? Мама?" Конфуз произошёл на мероприятии в Белом доме, посвящённом закону об американцах-инвалидах.

После перечисления фамилий политиков, которые помогают в этом направлении, Байден решил представить мать одного из участников. Как пишет Newsweek, после обращения к одному из сенаторов президент обратил внимание на художника из Мэриленда и спросил, присутствует ли здесь его мать.

"Кстати, а где мама? Мама - она здесь?"- недоумевает Байден. Его быстро успокоили, заявив, что мама находится дома и смотрит церемонию.

"Я собирался попросить её встать. Но, мама, ты не можешь встать, если ты дома", - заметил хозяин Белого дома.

Ролик, запечатлевший растерянного Байдена, стал вирусным в соцсетях - тысячи человек просмотрели его в Сети.

"Джо Байден забывает имя конгрессмена, а затем сбивает с толку, посетила ли мероприятие мать гостя. "Где мама? Мама?" - написал в Twitter один из американцев.

В Рунете также не удержались от шуточек. "Пусть мама увидит, пусть мама придёт, пусть мама меня непременно найдёт..." - иронично отреагировал военкор "КП" Александр Коц.