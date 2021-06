Байдена разнесли в СМИ после встречи с Путиным: "Карьерист и дутый мачо"

Мировые СМИ критикуют Байдена после переговоров с Путиным. Президента США назвали карьеристом, дутым мачо и обвинили в слабости и сдаче национальных интересов.

Не успел президент США Джо Байден провести переговоры с главой России Владимиром Путиным, как попал под шквал критики со стороны мировых СМИ. Американского лидера обвинили в слабости, карьеризме и неспособности защищать американские интересы.

Так, американский телеканал Fox News зацепился за то, что Байден отказался провести совместную пресс-конференцию с Путиным по итогам встречи. Лидеры отвечали на вопросы журналистов порознь.

Отказ Байдена от пресс-конференции с Путиным - признак огромной слабости,

- цитирует Fox News слова экс-госсекретаря США и бывшего директора ЦРУ Майка Помпео.

В свою очередь британское издание The Times обратило внимание, что Байден назвал Путина "умным и достойным противником". Даже такая формулировка вызвала негативную реакцию на Западе.

Американское издание Breitbart и вовсе обвинило Байдена в сдаче интересов страны в угоду личным. Также там добавили, что президент США показал себя совсем не таким крутым, как утверждал ранее.

Владимир Путин отмахнулся от Джо Байдена как от "карьериста" и "дутого мачо",

- гласит сегодняшний заголовок издания.

В The New York Times ещё до начала переговоров констатировали, что Путину нечего бояться Байдена, и даже вынесли это в заголовок. А The Economist и вовсе назвал саммит в Женеве - проверкой новой внешней политики президента США, сообщает Nation News.