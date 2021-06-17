Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Брошенная вскользь фраза Путина озадачила Берлин: "Страшный сон Германии&qu...
"Зачитай, всё": Протасевич рассказал, как на самом деле записывают обр...
"Можем решить "на раз": МИД России сделал беспрецедентное предлож...
"Просто обалдеть!": Нацизм на Украине реабилитирован при участии прези...
Главная / Политика

Байдена разнесли в СМИ после встречи с Путиным: "Карьерист и дутый мачо"

17 июня 2021, 00:45  •  119 • Политика
Мировые СМИ критикуют Байдена после переговоров с Путиным. Президента США назвали карьеристом, дутым мачо и обвинили в слабости и сдаче национальных интересов.
Не успел президент США Джо Байден провести переговоры с главой России Владимиром Путиным, как попал под шквал критики со стороны мировых СМИ. Американского лидера обвинили в слабости, карьеризме и неспособности защищать американские интересы.
Так, американский телеканал Fox News зацепился за то, что Байден отказался провести совместную пресс-конференцию с Путиным по итогам встречи. Лидеры отвечали на вопросы журналистов порознь.
Отказ Байдена от пресс-конференции с Путиным - признак огромной слабости,
- цитирует Fox News слова экс-госсекретаря США и бывшего директора ЦРУ Майка Помпео.
В свою очередь британское издание The Times обратило внимание, что Байден назвал Путина "умным и достойным противником". Даже такая формулировка вызвала негативную реакцию на Западе.
Американское издание Breitbart и вовсе обвинило Байдена в сдаче интересов страны в угоду личным. Также там добавили, что президент США показал себя совсем не таким крутым, как утверждал ранее.
Владимир Путин отмахнулся от Джо Байдена как от "карьериста" и "дутого мачо",
- гласит сегодняшний заголовок издания.
В The New York Times ещё до начала переговоров констатировали, что Путину нечего бояться Байдена, и даже вынесли это в заголовок. А The Economist и вовсе назвал саммит в Женеве - проверкой новой внешней политики президента США, сообщает Nation News.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






119
Источник
Похожие новости
16 июня 2021, 22:00
Зеленский "по-русски" обратился к Путину: "Все знают, в чём адженда"
16 июня 2021, 22:00
Байден перед журналистами озвучил требование к России: "Не должна диктовать"
16 июня 2021, 22:00
Байдена разморило: Президент США не продержался и получаса
16 июня 2021, 22:00
В Кремле рассказали, что Путин подарил Байдену
16 июня 2021, 21:05
Россия и США договорились о возвращении послов
17 июня 2021, 00:45
Россия может дать слабину? Одна реплика Байдена "подставила" весь саммит в Женеве
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 июня 2021, 22:25
"Путин?!": Фото с G7 оказалось лучше любого анекдота
15 июня 2021, 10:10
Требование Кулебы вызвало чувство стыда у украинцев: "Сначала думал, что фейк…"
16 июня 2021, 05:30
"Если хотите понять – послушайте": Путин заставил американцев разочароваться в своих СМИ
14 июня 2021, 00:15
В Израиле новый премьер-министр: Речь Нетаньяху обернулась скандалом
12 июня 2021, 11:35
"Господин президент, вы - убийца?": Путин заставил выслушать ответ
10 июня 2021, 08:15
Депутат Рады назвал преемника Зеленского: США вручили "чёрную метку"
10 июня 2021, 02:45
Киргизия боится возвращения своих граждан из России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.