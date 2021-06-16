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Байдена разморило: Президент США не продержался и получаса

16 июня 2021, 22:00  •  37 • Политика
Под крики журналистов Байден удалился с пресс-конференции. Президент США отвечал на вопросы порядка 30 минут.
Президент США Джо Байден завершил пресс-конференцию по итогам встречи с главой России спустя полчаса после её начала. Судя по видео, американского лидера сильно разморило на жаре.
Прямо во время пресс-конференции Байден неожиданно начал раздеваться. Он снял свой пиджак и положил его на пол рядом с собой. Правда, общение с журналистами всё равно не продлилось больше получаса.
Ответив на ряд вопросов, президент США надел свои любимые солнечные очки-авиаторы, подобрал пиджак и удалился, оставив кричащих от отчаяния представителей прессы.

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