Байдена разморило: Президент США не продержался и получаса

Под крики журналистов Байден удалился с пресс-конференции. Президент США отвечал на вопросы порядка 30 минут.

Президент США Джо Байден завершил пресс-конференцию по итогам встречи с главой России спустя полчаса после её начала. Судя по видео, американского лидера сильно разморило на жаре.

Прямо во время пресс-конференции Байден неожиданно начал раздеваться. Он снял свой пиджак и положил его на пол рядом с собой. Правда, общение с журналистами всё равно не продлилось больше получаса.

Ответив на ряд вопросов, президент США надел свои любимые солнечные очки-авиаторы, подобрал пиджак и удалился, оставив кричащих от отчаяния представителей прессы.