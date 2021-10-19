Байдена проигнорировали на мероприятии в США – видео

Джо Байден. Фото: Tasos Katopodis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com

Выступление американского лидера оказалось никому не интересно

Администрация Белого дома отводит президенту США Джо Байдену исключительно роль говорящей головы, причем "включать" которую требуется только в определенное время и на определенную аудиторию. Это стало окончательно понятно из видео с одного из официальных мероприятий в США.

Байден вышел к трибуне, где были установлены микрофоны, и даже начал речь, но к нему никто не повернулся – собравшиеся вокруг беседовали между собой, не обращая внимания на слова президента. Сам он тоже не сразу понял, что вокруг все заняты своими делами.

"Только верная супруга Джилл намекнула старику, что его речь сейчас никому не нужна",

– прокомментировала ситуацию российская телеведущая Ольга Скабеева, опубликовав в своем телеграм-канале видео, где "деда"-Байдена никто не хочет слушать.

Ранее в интернет попали видеокадры, как Байден заблудился на лужайке Белого дома.