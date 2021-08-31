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Байдена призвали раскрыть Зеленскому правду об интересах США на Украине

31 августа 2021, 22:25  •  40 • Политика
Джо Байден. Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP / Consolidated News Photos / www.globallookpress.com
Хозяин Белого дома должен дать понять коллеге из Незалежной, что Вашингтону на самом деле нужно от Киева
Президент США Джо Байден на предстоящей завтра, 1 сентября, встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским должен раскрыть тому правду об интересах Вашингтона в Киеве. К этому хозяина Белого дома призвал обозреватель издания Business Insider Мэтью Май.
Журналист напомнил, как в июне этого года американский лидер принял президента Афганистана Ашрафа Гани. Во время беседы с ним Байден не потрудился скрыть неизбежные проблемы с безопасностью, с которыми столкнется Кабул после вывода войск международной западной коалиции. Тогда он заявил Гани, что афганцам придется решать свое будущее самостоятельно.
"Послание было предельно ясным. После 20 лет присутствия, затрат в размере двух триллионов долларов и гибели 2500 американцев ситуация в Афганистане коренным образом не изменилась", – отметил Май.
По его словам, когда в среду Зеленский посетит Белый дом, у Байдена появится еще одна возможность проявить тот же реализм и поведать украинскому гостю о том, что в действительности Незалежная имеет второстепенное значение для национальных интересов США.
Хозяин Овального кабинета должен вспомнить свой откровенный разговор с Гани перед неотвратимым падением Афганистана и также честно изложить Зеленскому, в чем заключаются интересы Вашингтона, пишет автор.
Май заметил, что в настоящее время самой большой проблемой между Киевом и Москвой является конфликт в восточном регионе Донбасса, где две самопровозглашенные республики – ДНР и ЛНР, поддерживаемые Россией, сражаются с украинскими правительственными войсками. При этом он указал на нежелание властей соборной вести переговоры с Донецком и Луганском.
"Вместо этого в течение всего лета Киев проводил агрессивную пиар-кампанию по присоединению к НАТО и Европейскому Союзу", – подчеркнул обозреватель.
Настаивая на членстве в альянсе, киевский режим хочет, чтобы США помогли разрешить территориальные споры Украины в военном отношении, применив пункт 5 статьи о взаимной защите. Москва это знает, поэтому пригрозила, что "те, кто попытаются начать новую войну в Донбассе, уничтожат Украину".
По мнению колумниста, Байден должен дать понять Зеленскому, что вопрос о членстве в НАТО не обсуждается и решение ситуации в Донбассе зависит от Киева и представителей ДНР и ЛНР.
В публикации говорится, что интересы Америки на Украине в основном заключаются в том, чтобы избежать конфликта с Россией. Администрация окажет медвежью услугу и себе, и Украине, если будет и дальше заверять, что США поддержат ее позицию, резюмировал эксперт.
Напомним, ранее представители Зеленского пытались донести через океан мысль, что Украина – это не Афганистан, она "не несостоявшееся государство", стоит на страже мировой безопасности, а значит нуждается в средствах. Лучше всего, в миллиардах долларов, чтобы противостоять "в долгосрочной перспективе" "российской угрозе".

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