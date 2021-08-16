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Байдена призвали к "позорной отставке" после провала в Афганистане
16 августа 2021, 10:05 • 128 • Политика
Противники уверены, что это "не такое большое дело" после его "незаконного" избрания на пост
Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден войдет в историю страны за "легендарный" провал с миссией в Афганистане. Такое заявление сделал экс-глава государства Дональд Трамп, по словам которого ситуация в исламской республике вошла в список величайших поражений Америки.
В заявлении, распространенном представителем бывшего президента Лиз Харрингтон в "Твиттер", говорится о том, что президенту Байдену пора подумать о сложении полномочий.
"Ему стоит с позором отправиться в отставку. Не такое уж и большое дело – его избрание в начале и не было незаконным", – выразил мнение Трамп.
Трамп также уверен, что действующая администрация в Белом доме несет ответственность за очередные взрывные темпы развития коронавирусной инфекции, нестабильную ситуацию на юге Соединенных Штатов у границ, неудачи в энергетическом направлении и подрыв государственной экономики.
В феврале 2020 года Соединенные Штаты подписали с "Талибаном"* мирное соглашение, которое положило конец военному конфликту, длившемуся 19 лет. В соответствии с договором Штаты обязались полностью вывести военный контингент, включая войска Североатлантического альянса, в течение 14 месяцев. Не так давно Байден объявил о выводе войск. В июле Пентагон заявил, что из Афганистана вывели основную часть контингента – порядка 90 процентов.
Накануне официальный представитель "Талибана"* Мохаммад Наим заявил, что военный конфликт на территории исламской республики завершен. Все пограничные переходы в стране контролируются боевиками, 15 августа они захватили Кабул. Президент Ашраф Гани бежал из Афганистана.
*запрещенная в России организация
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