Байдена предупредили о "русских когтях": "Американцы, вы умственно отсталые?"

Читатели китайского издания "Гуаньча" прокомментировали заявления Джо Байдена о том, что у России нет ничего, кроме ядерного оружия и нефти. "Являются ли янки умственно отсталыми?" - задаются они логичным вопросом. И предупреждают США: у русских в случае чего есть опасные "когти".

Два дня назад президент США Джо Байден довольно неосмотрительно высказался о Владимире Путине: мол, экономика его страны базируется исключительно на ядерном оружии и нефтяных скважинах. Кроме того, глава Белого дома по традиции обвинил Россию во вмешательстве в ход выборов в Конгресс США, которые пройдут только в 2022 году.

На эти выпады ответили не только в России: безапелляционные суждения Байдена язвительно раскритиковали и в Китае. Читатели издания "Гуаньча" в комментариях к статье, посвящённой заявлениям американского президента, не преминули высмеять его.

Комментатор под ником "Дневник сумасшедшей кошки" написал:

Зависит ли экономика от ядерного оружия? Являются ли янки умственно отсталыми - как ядерное оружие может приносить экономические выгоды? Оно нужно для безопасности, а не для денег.

С ней согласен guan_16051938392631: "Соединённые Штаты действительно полагаются на ядерное оружие в своей экономике".

Ещё один читатель напоминает, что, например, 90% годовых доходов Саудовской Аравии зависит от нефти, в то время как в России на нефть и газ приходится только 28% доходов.

А другие уверены, что США просто "пускают слюни" от зависти к русской нефти. Но тогда им стоило бы помнить: "Хотите тигровую шкуру, но боитесь тигриных зубов и когтей".