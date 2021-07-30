Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вакцина от ковида не работает: Тестировавшие препарат в России обратились к Пути...
"Общество готовят к войне с Россией": Британцев возмутило отношение к ...
Днепр - наш: Белоруссия может положить конец водной блокаде Крыма
"Просто безумие!": Шутка Зеленского об Украине стала реальностью
Главная / Политика

Байдена предупредили о "русских когтях": "Американцы, вы умственно отсталые?"

30 июля 2021, 01:55  •  106 • Политика
Читатели китайского издания "Гуаньча" прокомментировали заявления Джо Байдена о том, что у России нет ничего, кроме ядерного оружия и нефти. "Являются ли янки умственно отсталыми?" - задаются они логичным вопросом. И предупреждают США: у русских в случае чего есть опасные "когти".
Два дня назад президент США Джо Байден довольно неосмотрительно высказался о Владимире Путине: мол, экономика его страны базируется исключительно на ядерном оружии и нефтяных скважинах. Кроме того, глава Белого дома по традиции обвинил Россию во вмешательстве в ход выборов в Конгресс США, которые пройдут только в 2022 году.
На эти выпады ответили не только в России: безапелляционные суждения Байдена язвительно раскритиковали и в Китае. Читатели издания "Гуаньча" в комментариях к статье, посвящённой заявлениям американского президента, не преминули высмеять его.
Комментатор под ником "Дневник сумасшедшей кошки" написал:
Зависит ли экономика от ядерного оружия? Являются ли янки умственно отсталыми - как ядерное оружие может приносить экономические выгоды? Оно нужно для безопасности, а не для денег.
С ней согласен guan_16051938392631: "Соединённые Штаты действительно полагаются на ядерное оружие в своей экономике".
Ещё один читатель напоминает, что, например, 90% годовых доходов Саудовской Аравии зависит от нефти, в то время как в России на нефть и газ приходится только 28% доходов.
А другие уверены, что США просто "пускают слюни" от зависти к русской нефти. Но тогда им стоило бы помнить: "Хотите тигровую шкуру, но боитесь тигриных зубов и когтей".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






106
Источник
Похожие новости
29 июля 2021, 22:15
"Никогда и не было": Пушков окончательно похоронил мечты Киева о ядерном шантаже
29 июля 2021, 22:15
В Турции уже ищут виновных в лесных пожарах
29 июля 2021, 22:15
В Госдуме ответили депутату Украины о ядерном оружии: "Они сами же и разрушили"
30 июля 2021, 00:05
"Нам пришлось отступить": Американский генерал назвал две причины, почему США проиграют Китаю
30 июля 2021, 00:05
Депутат Рады придумал, как выдворить с Украины Порошенко и всю его партию
30 июля 2021, 00:05
"Сходят с ума от злости": Политолог об ультиматуме сенаторов США по "Северному потоку - 2"
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 июля 2021, 00:00
«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: ROC на Олимпиаде в Токио | Успех спортсменов РФ в Япони...
30 июля 2021, 00:05
"Нам пришлось отступить": Американский генерал назвал две причины, почему С...
30 июля 2021, 00:05
Депутат Рады придумал, как выдворить с Украины Порошенко и всю его партию
30 июля 2021, 00:05
"Сходят с ума от злости": Политолог об ультиматуме сенаторов США по "С...
30 июля 2021, 00:05
"Лицо отекло, и появились гнойные шишки": В США рассказали о редкой "п...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июля 2021, 09:55
Против воли США взбунтовался верный вассал
28 июля 2021, 00:25
"Какая адская боль!": Победы России на Олимпиаде не дают покоя США
25 июля 2021, 11:55
У Зеленского открылись глаза на подлость Запада: "Скажите, когда?"
26 июля 2021, 01:40
В Харькове продавец отказалась обслуживать на украинском активистку, послав её «в Бандерштадт»
23 июля 2021, 06:45
На Украине ужаснулись, в России подвели итог: юные «Гитлеровцы» стали известны за пределами страны
24 июля 2021, 03:50
Зеленского добьют? Политолог спрогнозировал скорое свержение
29 июля 2021, 01:10
После заминки с Россией Судан отказался от важных переговоров
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.