|
Байдена предупредили о "русских когтях": "Американцы, вы умственно отсталые?"
30 июля 2021, 01:55 • 106 • Политика
Читатели китайского издания "Гуаньча" прокомментировали заявления Джо Байдена о том, что у России нет ничего, кроме ядерного оружия и нефти. "Являются ли янки умственно отсталыми?" - задаются они логичным вопросом. И предупреждают США: у русских в случае чего есть опасные "когти".
Два дня назад президент США Джо Байден довольно неосмотрительно высказался о Владимире Путине: мол, экономика его страны базируется исключительно на ядерном оружии и нефтяных скважинах. Кроме того, глава Белого дома по традиции обвинил Россию во вмешательстве в ход выборов в Конгресс США, которые пройдут только в 2022 году.
На эти выпады ответили не только в России: безапелляционные суждения Байдена язвительно раскритиковали и в Китае. Читатели издания "Гуаньча" в комментариях к статье, посвящённой заявлениям американского президента, не преминули высмеять его.
Комментатор под ником "Дневник сумасшедшей кошки" написал:
С ней согласен guan_16051938392631: "Соединённые Штаты действительно полагаются на ядерное оружие в своей экономике".
Ещё один читатель напоминает, что, например, 90% годовых доходов Саудовской Аравии зависит от нефти, в то время как в России на нефть и газ приходится только 28% доходов.
А другие уверены, что США просто "пускают слюни" от зависти к русской нефти. Но тогда им стоило бы помнить: "Хотите тигровую шкуру, но боитесь тигриных зубов и когтей".
Подпишитесь на нас
106
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 июля 2021, 09:55
|
28 июля 2021, 00:25
|
25 июля 2021, 11:55
|
26 июля 2021, 01:40
|
23 июля 2021, 06:45
|
24 июля 2021, 03:50
|
29 июля 2021, 01:10