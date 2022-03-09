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Байдена поймали на вранье. В "злую Россию" американцы больше не верят

09 марта 2022, 21:10  •  335 • Политика
Президента США Джо Байдена поймали на вранье. В "злую Россию", которая виновата во всех американских бедах, избиратели больше не верят.
Байден, выступая на брифинге, заявил, что в росте цен на бензин в США виновата Россия. Он добавил, что "лично ничего не может с этим поделать".
Американские интернет-пользователи сразу же напомнили американскому лидеру его твит, сделанный ещё во время предвыборной кампании. В нём он обещал брать всю ответственность на себя, а не обвинять других.
Примечательно, что рост цен на бензин стал прямым следствием попыток Америки задушить экономику России. Санкции США и других западных стран привели к подорожанию нефти и газа. А введённый Штатами запрет на закупку русских энергоносителей взвинтил цены ещё сильнее. В результате цены на бензин достигли исторического максимума, превысив 4,17 доллара за галлон.
Экономисты уже неоднократно заявляли, что санкции - это обоюдоострое оружие, которое вредит как стране, которая попадает под ограничения, так и стране, которая их вводит. Однако экономические потери - это недостаточный повод для Вашингтона, чтобы отказаться от своего излюбленного и незаконного инструмента - шантажа. Некоторые эксперты утверждают, что беспрецедентное давление на Россию может не только подтолкнуть её ещё ближе к Китаю, но и привести к перестройке всей мировой экономики, которая пока что строится вокруг США и доллара.

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