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Байдена поймали на вранье о санкциях: Где слукавил президент США, объяснил Константин Двинский
25 февраля 2022, 02:05 • 135 • Политика
Сбербанк и ряд других крупных финорганизаций попали под санкции США, но есть один нюанс. "Байден соврал, что это посильнее, чем отключение от SWIFT", - заявил экономический эксперт Константин Двинский.
Президент США Джо Байден ввёл санкции против банков России - ВТБ, Сбера, "Открытия", Газпромбанка и ещё нескольких финансовых учреждений. Насколько это ударит по гражданам России, рассказал Царьграду экономический эксперт Константин Двинский.
Прежде всего он отметил, что санкции против банков введены неодинаковые. Под самые жёсткие ограничения попал ВТБ. В отношении Сбербанка санкции ввели помягче. В основном они касаются ограничения оборота с валютными операциями, указал эксперт.
- пояснил Константин Двинский в беседе с Царьградом.
Эксперт рассказал, что внешняя торговля России может идти, и во многом шла, не через вышеперечисленные учреждения, а во многом через филиалы иностранных банков, расположенные на территории страны. То есть, в принципе, ВТБ и Сбербанк понесут некоторые потери, но они не будут фатальные, ни в каком плане.
- пояснил эксперт.
По этой причине клиентам соответствующих банков не стоит ничего опасаться. Для них после санкций США ровным счётом ничего не изменится. Единственное исключение - могут возникнуть проблемы со счетами в валюте.
- подчеркнул Константин Двинский.
Также он прокомментировал ограничения на поставку высокотехнологичной продукции. По словам эксперта, эти санкции достаточно легко обойти за счёт реэкспорта, когда продукция закупается не напрямую, а через незатронутые санкциями страны. Иран по таким схемам вполне нормально существует на протяжении десятков лет.
- выразил уверенность Константин Двинский.
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