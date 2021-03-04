Байдена потянуло на хамство после решения властей Техаса

Президент США Джо Байден не стал миндальничать и возмутился решением властей Техаса отменить обязательное требование о ношении масок. По словам американского лидера, это неандертальское мышление.

Власти штата Техас намерены отменить обязательное ношение масок. По мнению президента США Джо Байдена, такое решение недопустимо. Он ударился в хамство, комментируя действия техасцев.

По его словам, это большая ошибка и вообще неандертальское мышление. Он добавил, что нельзя сейчас считать, что пандемия отступила и всё хорошо.

Байден подчеркнул, что более полумиллиона американцев умерли от коронавируса.

Ранее в США в конце февраля был объявлен пятидневный траур по гражданам США, которые скончались в период пандемии COVID-19.