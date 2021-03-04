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Байдена потянуло на хамство после решения властей Техаса

04 марта 2021, 00:35  •  428 • В мире
Президент США Джо Байден не стал миндальничать и возмутился решением властей Техаса отменить обязательное требование о ношении масок. По словам американского лидера, это неандертальское мышление.
Власти штата Техас намерены отменить обязательное ношение масок. По мнению президента США Джо Байдена, такое решение недопустимо. Он ударился в хамство, комментируя действия техасцев.
По его словам, это большая ошибка и вообще неандертальское мышление. Он добавил, что нельзя сейчас считать, что пандемия отступила и всё хорошо.
Байден подчеркнул, что более полумиллиона американцев умерли от коронавируса.
Ранее в США в конце февраля был объявлен пятидневный траур по гражданам США, которые скончались в период пандемии COVID-19.

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