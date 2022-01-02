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Байдена попросили сдать Прибалтику. Эстонию, Латвию и Литву могут выгнать из НАТО
02 января 2022, 21:30 • 276 • Политика
Американский аналитик Дэвид Пайн призвал президента США Джо Байдена сдать Прибалтику ради избежания войны с Россией. По его словам, если Эстонию, Латвию и Литву выгонят из НАТО, это укрепит безопасность.
Пайн в своей статье в The National Interest напомнил о списке требований, который ранее власти России предоставили США и НАТО. Один из пунктов говорит о нераспространении НАТО на страны, которые некогда входили в Советский Союз.
Эксперт отметил, что речь идёт, в том числе, об Эстонии, Латвии и Литве, которые являются действующими членами НАТО. Чтобы выполнить требования русских, Западу придётся исключить эти страны из военного блока. Американские чиновники и руководство альянса уже заявили, что требования России неприемлемы. Однако автор NI считает, что Америке стоит пойти на уступки Москве.
- пишет Пайн.
Он отметил, что у Штатов нет "жизненно важных интересов" в Прибалтике, однако, сцепившись с Россией из-за этого региона, Америка может спровоцировать войну и проиграть.
Ранее сообщалось, что власти Финляндии подняли вопрос об отказе от нейтрального статуса и вступлении в НАТО. В то же время эксперты утверждают, что большинство жителей Финляндии выступают против членства в альянсе.
Напомним, что ранее Россия направила в США и НАТО список требований по вопросу обеспечения своей безопасности. Один из пунктов прямо запрещает принимать в НАТО и снабжать оружием ряд стран. Речь идёт об Украине, Грузии, государствах Восточной Европы, Средней Азии и Закавказья.
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