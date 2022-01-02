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Байдена попросили сдать Прибалтику. Эстонию, Латвию и Литву могут выгнать из НАТО

02 января 2022, 21:30  •  276 • Политика
Американский аналитик Дэвид Пайн призвал президента США Джо Байдена сдать Прибалтику ради избежания войны с Россией. По его словам, если Эстонию, Латвию и Литву выгонят из НАТО, это укрепит безопасность.
Пайн в своей статье в The National Interest напомнил о списке требований, который ранее власти России предоставили США и НАТО. Один из пунктов говорит о нераспространении НАТО на страны, которые некогда входили в Советский Союз.
Эксперт отметил, что речь идёт, в том числе, об Эстонии, Латвии и Литве, которые являются действующими членами НАТО. Чтобы выполнить требования русских, Западу придётся исключить эти страны из военного блока. Американские чиновники и руководство альянса уже заявили, что требования России неприемлемы. Однако автор NI считает, что Америке стоит пойти на уступки Москве.
Хотя администрация Байдена заявила, что это положение неприемлемо, оно необходимо США ради обеспечения национальной безопасности,
- пишет Пайн.
Он отметил, что у Штатов нет "жизненно важных интересов" в Прибалтике, однако, сцепившись с Россией из-за этого региона, Америка может спровоцировать войну и проиграть.
Ранее сообщалось, что власти Финляндии подняли вопрос об отказе от нейтрального статуса и вступлении в НАТО. В то же время эксперты утверждают, что большинство жителей Финляндии выступают против членства в альянсе.
Напомним, что ранее Россия направила в США и НАТО список требований по вопросу обеспечения своей безопасности. Один из пунктов прямо запрещает принимать в НАТО и снабжать оружием ряд стран. Речь идёт об Украине, Грузии, государствах Восточной Европы, Средней Азии и Закавказья.

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