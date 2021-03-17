Байдена обвинили в обнищании тысяч американцев из-за "Северного потока - 2"

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Президент "подставил под удар" граждан, работающих при возведении нефтяной магистрали в США, считает республиканец

Президент США Джо Байден нанес "сокрушительную атаку" на американскую энергетическую промышленность, вызвав возмущение как у нефтяников, так и у их канадских партнеров. По мнению сенатора США от штата Вайоминг Джона Баррассо, первым делом избранный глава государства отозвал разрешение на строительство трубопровода Keystone XL, "дав добро" на укладку "Северного потока – 2" в Европе.

По мнению сенатора, европейский проект в случае успеха предоставит Кремлю "геополитическое оружие", в то время как нефтепровод между Канадой и Штатами мог укрепить взаимодействие между "надежными союзниками" и "партнерами".

"TC Energy, компания, строящая трубопровод, подсчитала, что на строительстве Keystone в 2021 году будет занято более 11 000 американцев. Вместо этого одним росчерком пера президент немедленно убил 1000 рабочих мест и лишил будущих перспектив найма еще 10 000 рабочих", – пишет Баррассо в своем материале на NewsWeek.

При этом президент Соединенных Штатов называет причиной своего решения климатические изменения, что, как считает республиканец, весьма неубедительно. Во время своего вице-президентства Байден же называл "Северный поток – 2" "плохой сделкой для Европы". Теперь же он не спешит предоставлять Конгрессу отчет о перечне новых компаний, являющихся "потенциальными нарушителями" из-за возможного участия в проекте.

"Компании, которым ранее угрожали санкции, уже покинули проект. Не наложив санкции на новые вовлеченные организации, администрация Байдена дает России возможность завершить строительство Северного потока – 2", – считает сенатор.

В ответ на решение Байдена правительство канадской провинции Альберта призвало премьера Джастина Трюдо ввести санкции против американской администрации.