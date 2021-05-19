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Байдена обвинили в дефиците соусов для фастфуда

19 мая 2021, 00:55  •  16 • В мире
Американские СМИ дружно рассказали о шквале обвинений, которые обрушились на президента Джо Байдена из-за дефицита соусов для фастфуда. Катастрофу уже сравнивают с Великой депрессией 30-х и нефтяным кризисом 70-х.
Губернатор Оклахомы Кевин Ститт разослал своим сторонникам электронное письмо, в котором обвиняет Джо Байдена в проблемах с цепочкой поставок соусов в известную сеть ресторанов быстрого питания Chick-fil-A.
Нет, Байден лично не перекрывал краны, из которых льются медовая горчица, соус ранч и BBQ. Всё дело в сбое "общесистемной цепочки поставок", сообщает портал Vice.com. Потребительский спрос уже почти восстановился до пандемийного уровня, а экономика всё ещё нет. По мнению Ститта, из-за дефицита соусов сложилась чрезвычайная ситуация.
Ститт не первый консерватор, который обвинил своего президента в нехватке соусов. Несколькими днями ранее сенатор Тед Круз на своей странице в Twitter тоже писал об этой проблеме. Его заключение было однозначным: "Джо Байден разрушает Америку".
"Есть ли предел тому, насколько ужасной может стать Америка Байдена?" - присоединилась в Twitter ко всеобщему негодованию член Палаты представителей Лорен Боберт.
В американской цепи поставок действительно большие проблемы. Не хватает не только соусов, но и курятины, чипов для компьютеров и сотовых телефонов, топлива, древесины, металла.
"Кошка бросила котят. Это Байден виноват", - не скрывают иронии авторы Telegram-канала Mash.

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