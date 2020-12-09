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Байдена не признали президентом США: Республиканцы поставили подножку в конгрессе

09 декабря 2020, 12:10  •  235 • Политика
Республиканцы отказались принимать резолюцию о признании Байдена избранным президентом США. Без неё конгресс не может начать подготовку к инаугурации.
Инаугурационный комитет конгресса США не признал Джо Байдена избранным президентом Соединённых Штатов. Республиканцы проголосовали против соответствующей резолюции, сообщает журнал Forbes.
Сообщается, что ведущие республиканские лидеры в конгрессе отклонили предложение, которое признавало бы, что инаугурация 20 января приведёт к вступлению Джо Байдена в должность президента США. Действующий глава страны Дональд Трамп также отказался признать себя проигравшим на выборах и заявил о надеждах на второй срок.
Уточняется, что для принятия резолюции о признании Байдена президентом необходимо было 4 голоса. Трое демократов проголосовали "за", трое республиканцев - "против". Из-за этого конгресс не может начать подготовку процедуры инаугурации Байдена.
Напомним, что окончательное утверждение победителя выборов президента США должно произойти 14 декабря. А процедура вступления в должность должна состояться 20 января. Однако из-за сильных политических противоречий в США всё это теперь под вопросом.
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