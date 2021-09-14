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Байдена лишили слова во время прямой трансляции

14 сентября 2021, 16:25  •  34 • Политика
Джо Байден. Фото: Pool via CNP / Consolidated News Photos / www.globallookpress.com
Специалисты тщательно отслеживают, чтобы глава США не сболтнул лишнего
Американский главнокомандующий Джо Байден снова попал в странную ситуацию. На этот раз наученные горьким опытом подчиненные президента США решили сыграть на опережение и внезапно оборвали трансляцию его выступления.
Судя по всему, работники Белого дома почувствовали, что глава Соединенных Штатов Америки может снова оконфузиться. Либо же, они не хотели, чтобы Байден обнародовал какую-то лишнюю информацию. Остается только гадать, что же сподвигло сотрудников президента "заткнуть ему рот".
Любопытно инцидент произошел во время беседы американского главнокомандующего с чиновниками из штата Айдахо. Мероприятие было посвящено природным пожарам, которые буйствуют в западных регионах государства.
В какой-то момент президент США решил обратиться с вопросом к члену ассоциации лесничества Джорджу Гейсслеру. Однако трансляция внезапно оборвалась. Таким образом, зрители были лишены удовольствия узнать, что же хотел выяснить глава Америки.
Как отметили журналисты местного канала Fox News, работники администрации президента далеко не впервой лишают его слова. Судя по всему, в Белом доме не хотят, чтобы некоторые высказывания Байдена стали достоянием широкой публики.
Стоит отметить, что 78-летний государственный деятель частенько становится жертвой "коварных" происков. Даже американские дети считают уместным подшутить над президентом США.

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