Байдена лишили "избранности": Real Clear Politics забрал у него голоса

Один из ведущих политических ресурсов США Real Clear Politics забрал у Джо Байдена 20 выборщиков Пенсильвании. По подсчётам этого СМИ, победа Байдена теперь представляется сомнительной. Так, для выигрыша в президентской гонке ему необходимо 270 голосов выборщиков, однако при подсчётах Real Clear Politics, Байден получает лишь 253.

Впрочем, эта позиция не общепризнанна: ранее объявившие Байдена избранным президентом СМИ по-прежнему считают, что он получил 270 и даже 290 голосов.

Скриншот realclearpolitics.com

В частности, именно с подачи CNN было объявлено о победе Байдена, хотя официально победитель гонки будет назван лишь в январе будущего года.

Тем временем кандидат от республиканцев и действующий лидер США Дональд Трамп убеждён, что ему удастся победить в судах, оспаривая результаты выборов. В своём Twitter он написал, что Пенсильвания не позволяла "трампистам" наблюдать за подсчётом бюллетеней. Впрочем, модерация соцсети уже по обыкновению пометила этот пост как спорный.

Однако Трамп, вероятно, и не думает отступать.

"МЫ ВЫИГРАЕМ! МЫ ДЕЛАЕМ БОЛЬШОЙ ПРОГРЕСС. РЕЗУЛЬТАТЫ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ. СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ!" - капслоком написал он в своём посте.