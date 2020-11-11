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Байдена лишили "избранности": Real Clear Politics забрал у него голоса
11 ноября 2020, 13:10 • 154 • В мире
Джо Байден больше не избранный президент США, во всяком случае по версии одного из ведущих политических ресурсов США Real Clear Politics. В частности, по подсчётам этого медиа у представителя Демпартии не хватает голосов выборщиков.
Один из ведущих политических ресурсов США Real Clear Politics забрал у Джо Байдена 20 выборщиков Пенсильвании. По подсчётам этого СМИ, победа Байдена теперь представляется сомнительной. Так, для выигрыша в президентской гонке ему необходимо 270 голосов выборщиков, однако при подсчётах Real Clear Politics, Байден получает лишь 253.
Впрочем, эта позиция не общепризнанна: ранее объявившие Байдена избранным президентом СМИ по-прежнему считают, что он получил 270 и даже 290 голосов.
Скриншот realclearpolitics.com
В частности, именно с подачи CNN было объявлено о победе Байдена, хотя официально победитель гонки будет назван лишь в январе будущего года.
Тем временем кандидат от республиканцев и действующий лидер США Дональд Трамп убеждён, что ему удастся победить в судах, оспаривая результаты выборов. В своём Twitter он написал, что Пенсильвания не позволяла "трампистам" наблюдать за подсчётом бюллетеней. Впрочем, модерация соцсети уже по обыкновению пометила этот пост как спорный.
Однако Трамп, вероятно, и не думает отступать.
"МЫ ВЫИГРАЕМ! МЫ ДЕЛАЕМ БОЛЬШОЙ ПРОГРЕСС. РЕЗУЛЬТАТЫ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ. СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ!" - капслоком написал он в своём посте.
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