Байдена из России попросили помиловать осуждённого в США русского лётчика

Жена и дочь осуждённого в США русского лётчика Константина Ярошенко обратились к американскому президенту Джо Байдену с просьбой о помиловании для заключённого. Письмо отправлено из России, уточнил адвокат Алексей Тарасов.

Как уточнил адвокат осуждённого в США на 20 лет лишения свободы лётчика Константина Ярошенко Алексей Тарасов, просить о досрочном освобождении заключённый не может. Однако о помиловании попросить президента США возможно. Поэтому супруга русского лётчика Виктория и его дочь Екатерина написали на имя американского президента Джо Байдена письмо с просьбой помиловать Ярошенко.

Копия этого письма, сообщил адвокат, была направлена в Госдепартамент США. Письмо было отправлено из России, а потому пока нельзя сказать, сколько времени оно будет идти до Белого дома.

Речь в письме идёт именно о помиловании - вопроса об обмене лётчика на кого-то не поднимался. Адвокат обратил внимание и на то, что отправка сообщения совпала с грядущим саммитом президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

"Вполне закономерно, есть предпосылки к тому, что эта тема будет подниматься в ходе встречи", - сказал адвокат в беседе с "РИА Новости".