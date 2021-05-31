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Байдена из России попросили помиловать осуждённого в США русского лётчика
31 мая 2021, 10:50 • 166 • Политика
Жена и дочь осуждённого в США русского лётчика Константина Ярошенко обратились к американскому президенту Джо Байдену с просьбой о помиловании для заключённого. Письмо отправлено из России, уточнил адвокат Алексей Тарасов.
Как уточнил адвокат осуждённого в США на 20 лет лишения свободы лётчика Константина Ярошенко Алексей Тарасов, просить о досрочном освобождении заключённый не может. Однако о помиловании попросить президента США возможно. Поэтому супруга русского лётчика Виктория и его дочь Екатерина написали на имя американского президента Джо Байдена письмо с просьбой помиловать Ярошенко.
Копия этого письма, сообщил адвокат, была направлена в Госдепартамент США. Письмо было отправлено из России, а потому пока нельзя сказать, сколько времени оно будет идти до Белого дома.
Речь в письме идёт именно о помиловании - вопроса об обмене лётчика на кого-то не поднимался. Адвокат обратил внимание и на то, что отправка сообщения совпала с грядущим саммитом президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
"Вполне закономерно, есть предпосылки к тому, что эта тема будет подниматься в ходе встречи", - сказал адвокат в беседе с "РИА Новости".
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