Байдена атаковали перед турне по Европе: Вылет пришлось задержать

Президент Джо Байден в прямом эфире подвергся атаке цикад перед вылетом в турне по Европе. Пострадал от нашествия насекомых и самолёт президентского пула, из-за чего вылет журналистов пришлось задержать.

Американского президента Джо Байдена атаковали цикады в аэропорту перед его вылетом в турне по Европе. На кадрах, опубликованных одним из телеканалов, видно, как насекомые врезаются в шею и плечо Байдена, он пытается их смахнуть.

Пострадал от цикад и самолёт президентского пула, из-за чего вылет журналистов пришлось задержать на пять часов. Самолёт Байдена при этом вылетел вовремя.

Последние недели миллиарды цикад облетели восток США. Этот вид характеризуется уникальным жизненным циклом - 13-17 лет насекомые проводят под землёй, а затем на непродолжительный период времени поднимаются в воздух для произведения потомства.