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Байдена атаковали перед турне по Европе: Вылет пришлось задержать
09 июня 2021, 17:35 • 56 • В мире
Президент Джо Байден в прямом эфире подвергся атаке цикад перед вылетом в турне по Европе. Пострадал от нашествия насекомых и самолёт президентского пула, из-за чего вылет журналистов пришлось задержать.
Американского президента Джо Байдена атаковали цикады в аэропорту перед его вылетом в турне по Европе. На кадрах, опубликованных одним из телеканалов, видно, как насекомые врезаются в шею и плечо Байдена, он пытается их смахнуть.
Пострадал от цикад и самолёт президентского пула, из-за чего вылет журналистов пришлось задержать на пять часов. Самолёт Байдена при этом вылетел вовремя.
Последние недели миллиарды цикад облетели восток США. Этот вид характеризуется уникальным жизненным циклом - 13-17 лет насекомые проводят под землёй, а затем на непродолжительный период времени поднимаются в воздух для произведения потомства.
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