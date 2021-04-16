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Байден заявил об "искренней" беседе с Путиным

16 апреля 2021, 02:35  •  25 • Политика
Президент США Джо Байден выступил с речью по поводу отношений с Россией и дал оценку ранее состоявшемуся разговору с Владимиром Путиным. По его мнению, беседа была искренней и уважительной.
Американский лидер Джо Байден в своей речи напомнил о состоявшемся разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что разговор был уважительным и искренним. Политик добавил, что главы государств условились провести очную встречу.
В частности, указал Байден, он предложил провести переговоры летом в Европе.
Президент США также указал, что Вашингтон не стремится к эскалации напряжённости в отношениях с нашей страной. При этом, тут же осёкся он, американская сторона готова к применению новых рестрикций.
Байден указал, что для дальнейшего взаимодействия с Москвой американская сторона предложила России запустить на новом двустороннем саммите диалог по стратегической стабильности.
По словам политика, на данный момент США стремятся к конструктивному взаимодействию с Россией, а также преодолению текущего периода напряжённости.

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