Байден заявил об "искренней" беседе с Путиным

Президент США Джо Байден выступил с речью по поводу отношений с Россией и дал оценку ранее состоявшемуся разговору с Владимиром Путиным. По его мнению, беседа была искренней и уважительной.

Американский лидер Джо Байден в своей речи напомнил о состоявшемся разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что разговор был уважительным и искренним. Политик добавил, что главы государств условились провести очную встречу.

В частности, указал Байден, он предложил провести переговоры летом в Европе.

Президент США также указал, что Вашингтон не стремится к эскалации напряжённости в отношениях с нашей страной. При этом, тут же осёкся он, американская сторона готова к применению новых рестрикций.

Байден указал, что для дальнейшего взаимодействия с Москвой американская сторона предложила России запустить на новом двустороннем саммите диалог по стратегической стабильности.

По словам политика, на данный момент США стремятся к конструктивному взаимодействию с Россией, а также преодолению текущего периода напряжённости.