Байден заявил об экзистенциальном кризисе талибов*: "Хотят ли они, чтобы их признали?"

Президент США Джо Байден заявил об экзистенциальном кризисе боевиков из группировки "Талибан"*. "Хотят ли они, чтобы их признали?" - отметил глава государства.

Об этом хозяин Белого дома заявил, отвечая на вопрос журналистов, которые поинтересовались: изменились ли талибы* за те 20 лет, что американцы присутствовали в Афганистане.

Я думаю, что они переживают своего рода экзистенциальный кризис по поводу того, хотят ли они, чтобы международное сообщество признало их законным правительством?

- ответил президент США.

Напомним, что террористы начали активное наступление по мере вывода американских войск из Афганистана и за месяц смогли взять страну под контроль. Сформированное американцами правительство в панике бежало вместе с президентом. Сотрудничавшие с США афганцы осаждают аэропорт Кабула, чтобы убраться из страны. При этом Соединённые Штаты не спешат эвакуировать своих союзников.

Экс-президент США Дональд Трамп назвал спешный вывод американских войск величайшим провалом Байдена.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.