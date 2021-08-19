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Байден заявил об экзистенциальном кризисе талибов*: "Хотят ли они, чтобы их признали?"
19 августа 2021, 16:00 • 53 • Политика
Президент США Джо Байден заявил об экзистенциальном кризисе боевиков из группировки "Талибан"*. "Хотят ли они, чтобы их признали?" - отметил глава государства.
Об этом хозяин Белого дома заявил, отвечая на вопрос журналистов, которые поинтересовались: изменились ли талибы* за те 20 лет, что американцы присутствовали в Афганистане.
- ответил президент США.
Напомним, что террористы начали активное наступление по мере вывода американских войск из Афганистана и за месяц смогли взять страну под контроль. Сформированное американцами правительство в панике бежало вместе с президентом. Сотрудничавшие с США афганцы осаждают аэропорт Кабула, чтобы убраться из страны. При этом Соединённые Штаты не спешат эвакуировать своих союзников.
Экс-президент США Дональд Трамп назвал спешный вывод американских войск величайшим провалом Байдена.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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