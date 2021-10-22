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Байден заявил о военном превосходстве США над Россией

22 октября 2021, 10:55  •  89 • Политика
Джо Байден. Фото: Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Американский лидер не хочет холодной войны с Китаем
Международное отношения трех сильнейших в мире государств сегодня оставляют желать лучшего. Вашингтон никогда не скрывал, что относится к Москве и Пекину с осторожностью. Конечно, речь не идет об открытом военном противостоянии, однако разного рода политические или даже популистские заявления с Запада все-таки звучат. Так, президент США Джо Байден решил успокоить американцев историей о военной мощи своей страны.
По мнению главы государства, гражданам не стоит беспокоиться, что Россия и Китай смогут когда-либо обойти США по вооружению. Хозяин Белого дома уверен, что все страны, включая нашу, знают о "лучших в мировой истории" американских вооруженных силах. Об этом сообщает RT со ссылкой на интервью Байдена телеканалу CNN.
"Китай, Россия и весь остальной мир знают: у нас самые мощные вооруженные силы в мировой истории", – заявил Байден.
Примечательно, что американский лидер высказался не только о военном превосходстве США над Россией, но и сделал предупреждение Китаю. По данным издания "Свободная пресса", Байден подчеркнул, что Вашингтон не настроен на холодную войну с Пекином. Однако в случае военной агрессии против Тайваня, американцы будут защищать его. Глава Белого Дома подчеркнул, что обсуждал этот вопрос с лидером КНР.

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