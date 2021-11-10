Байден заявил о сомнениях Путина в эффективности демократии

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Президент США рассказал о беседе с лидерами России и Китая

Российский лидер Владимир Путин не считает демократический режим эффективным в современных условиях, однако американская модель демократии сможет добиться высоких результатов. Об этом заявил президент США Джо Байден.

По словам хозяина Белого дома, к автократии как форме правления склоняется не только президент России, но и китайский лидер Си Цзиньпин. Политик подчеркнул, что главы РФ и КНР лично рассказали ему о неэффективности демократии в наши дни, потому что эта модель предполагает слишком большой срок согласования многих вопросов.

По данным издания "Общественная служба новостей", Джо Байден отметил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин заявили ему о победе автократии в XXI веке. Президент США также посетовал, что сегодня все больше людей начинают сомневаться в эффективности американской демократии. Слова политика приводит пресс-служба Белого дома.

Примечательно, что американский лидер не упустил возможность подколоть своего предшественника. Политик подчеркнул, что сомнения в роли США начали возникать после январской попытки штурма Капитолия. Напомним, это произошло под конец правления Дональда Трампа, который не очень хотел передавать президентское кресло Джо Байдену.

К слову, в последнее время в СМИ вся чаще появляется информация о возможной скорой встрече лидеров России и Америки. По некоторым оценкам, переговоры президентов могут состояться уже в конце этого года.