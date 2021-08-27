Байден заявил, что США выследят виновников взрывов в Кабуле

Президент США Джо Байден заявил, что в Америке не простят тех, кто стоит за взрывами в Кабуле, их выследят и заставят заплатить.

В США после череды взрывов в Кабуле, в результате которых, как сообщали СМИ, погибло более 10 американских морпехов, выступил глава государства Джо Байден. Он заявил, что в последние 12 часов из Афганистана было вывезено 7 тысяч человек.

Кроме того, добавил президент США, из-за случившихся взрывов он весь день был в контакте с военными командирами в Пентагоне, Дохе, Афганистане.

США не намерены прощать виновников этих атак. Ответственных за атаку близ аэропорта Кабула, по его словам, не простят и поймают.

Он также указал, что Штаты продолжат эвакуацию из Афганистана, несмотря на теракты. Кроме того, американский лидер пообещал одобрить увеличение контингента США в Афганистане, если военным это понадобится

"Мы будем защищать наших солдат всеми имеющимися у нас средствами. Те, кто устроил этот теракт. Мы вас выследим, и вы заплатите. Я отдал приказ военным нанести удар по лидерам террористов ИГ* и их объектам", - заявил он.

При этом в соцсетях уже неоднозначно оценили реакцию официальных властей на ситуацию в Кабуле. После слухов о смерти более десяти морпехов при взрывах в Twitter началось бурление. Пользователи недоумевают, куда делся президент и с чем связано его молчание.

Комментаторы задавались вопросом: "Кто президент?" Американский журналист Тодд Старнс категорично подчёркивал, что "за каждого убитого американца должен быть стёрт с лица земли город в Афганистане".

Американский журналист Тодд Старнс: за каждого убитого американца должен быть стёрт с лица земли город в Афганистане pic.twitter.com/pydLckYBjX — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) August 26, 2021

* ИГ, ИГИЛ - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.