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Байден заявил, что США выследят виновников взрывов в Кабуле
27 августа 2021, 02:55 • 62 • Политика
Президент США Джо Байден заявил, что в Америке не простят тех, кто стоит за взрывами в Кабуле, их выследят и заставят заплатить.
В США после череды взрывов в Кабуле, в результате которых, как сообщали СМИ, погибло более 10 американских морпехов, выступил глава государства Джо Байден. Он заявил, что в последние 12 часов из Афганистана было вывезено 7 тысяч человек.
Кроме того, добавил президент США, из-за случившихся взрывов он весь день был в контакте с военными командирами в Пентагоне, Дохе, Афганистане.
США не намерены прощать виновников этих атак. Ответственных за атаку близ аэропорта Кабула, по его словам, не простят и поймают.
Он также указал, что Штаты продолжат эвакуацию из Афганистана, несмотря на теракты. Кроме того, американский лидер пообещал одобрить увеличение контингента США в Афганистане, если военным это понадобится
"Мы будем защищать наших солдат всеми имеющимися у нас средствами. Те, кто устроил этот теракт. Мы вас выследим, и вы заплатите. Я отдал приказ военным нанести удар по лидерам террористов ИГ* и их объектам", - заявил он.
При этом в соцсетях уже неоднозначно оценили реакцию официальных властей на ситуацию в Кабуле. После слухов о смерти более десяти морпехов при взрывах в Twitter началось бурление. Пользователи недоумевают, куда делся президент и с чем связано его молчание.
Комментаторы задавались вопросом: "Кто президент?" Американский журналист Тодд Старнс категорично подчёркивал, что "за каждого убитого американца должен быть стёрт с лица земли город в Афганистане".
* ИГ, ИГИЛ - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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