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Байден заявил, что Россия не сможет превзойти США

22 октября 2021, 10:55  •  108 • Политика
Президент США Джо Байден заявил, что ни одна держава на Земле не сможет превзойти США по военной мощи. Он добавил, что и Китай, и Россия знают, что у Штатов "самые мощные вооружённые силы в мировой истории".
По мнению Джо Байдена, у американцев нет повода беспокоиться о том, что какая-либо мировая держава превзойдёт Соединённые Штаты по военной мощи. Президент США, выступая в эфире телеканала CNN, заявил, что и КНР, и Россия, и весь остальной мир знают, что у Америки "самые мощные вооружённые силы в мировой истории".
Глава Белого дома предупредил при этом, что Москва и Пекин могут "совершить серьёзные ошибки", и вот это уже вызывает беспокойство. Какие именно ошибки могут совершить русские и китайцы, он не уточнил. Также неясно, почему Байден решил, что американских граждан серьёзно волнует вопрос военных достижений Вашингтона, ведь у Америки сейчас и без вооружённых сил огромное количество проблем.
Одновременно с этим Байден уверяет, что США не хотят начинать холодную войну с Китаем, что бы ни говорила мировая пресса. Он напомнил, что общался с главой КНР Си Цзиньпином чаще, чем с любым из мировых лидеров.
Однако если Пекин перейдёт к военным действиям против Тайваня, Америка вынуждена будет вмешаться, уточнил американский лидер.
Напомним, ранее глава Северного командования американских вооружённых сил Глен Ван Херк назвал Россию главной угрозой для США, отметив, что Китай является "долгосрочной угрозой". Россия же неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении каких-либо стран, несмотря на то что наша страна регулярно наблюдает у своих границ беспрецедентную активность НАТО.

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